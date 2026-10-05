Έτρεξε στην κερκίδα με τον απινιδωτή: Η συγκλονιστική κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε φίλαθλο

Snapshot Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Χέρκουλες-Ρεάλ Χαέν, ένας φίλαθλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά.

Ο Άντι Εσκουδέρο μετέφερε ο ίδιος την τσάντα με τον ιατρικό εξοπλισμό, βοηθώντας τη γιατρό να φτάσει γρήγορα στον άρρωστο φίλαθλο.

Η κίνηση του Εσκουδέρο καταγράφηκε σε βίντεο και έλαβε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του φιλάθλου μετά το περιστατικό.

Ο Εσκουδέρο έχει εκπαιδευτεί στις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Primera Federación με τη Χέρκουλες. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή κίνηση που έγινε viral πραγματοποίησε ο ποδοσφαιριστής Άντι Εσκουδέρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Χέρκουλες με τη Ρεάλ Χαέν για την 6η αγωνιστική της Primera Federación.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ένας φίλαθλος των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία στην εξέδρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά.

Μέλος του ιατρικού επιτελείου έσπευσε προς την κερκίδα, έχοντας μαζί του μεγάλη τσάντα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και απινιδωτή. Ο Εσκουδέρο αντιλήφθηκε ότι η γιατρός δυσκολευόταν να κινηθεί γρήγορα λόγω του βάρους και χωρίς δεύτερη σκέψη ανέλαβε να μεταφέρει ο ίδιος την τσάντα.

Ο 27χρονος εξτρέμ την πήρε στα χέρια του και άρχισε να τρέχει προς την εξέδρα, ώστε ο ιατρικός εξοπλισμός να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο σημείο όπου βρισκόταν ο φίλαθλος.

👏 El rápido 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐲 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐝𝐞𝐫𝐨. El jugador del @cfhercules acudió rápidamente a por el botiquín de primeros auxilios para 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 en la grada del José Rico Pérez. @Primera_RFEF #LaCasaDelFútbol — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 3, 2026

Η κίνησή του καταγράφηκε από κάμερα και το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ποδοσφαιριστή να αποσπά θετικά σχόλια για την άμεση αντίδρασή του.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του φιλάθλου.

Ο Εσκουδέρο προέρχεται από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να έχει καταγράψει συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το έχει περάσει στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, την Primera Federación, όπου αγωνίζεται και φέτος με τη Χέρκουλες του Αλικάντε.

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