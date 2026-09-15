Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σκαρφάλωσαν σε μνήματα στο Γ' Νεκροταφείο για να βλέπουν και τα έσπασαν

Snapshot Κατά τη διάρκεια της ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τον αποχαιρετήσει.

Κάποιοι παρευρισκόμενοι ανέβηκαν σε γειτονικά μνήματα για καλύτερη θέα, προκαλώντας την κατάρρευσή τους.

Τα μάρμαρα υποχώρησαν και κάποιοι άνθρωποι έπεσαν στο χώμα κατά το περιστατικό.

Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσει.

Η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές ήταν εκεί, αποχαιρετώντας τον με χειροκροτήματα και τραγούδια.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ωστόσο, προκλήθηκε αναστάτωση όταν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους προσπάθησαν να παρακολουθήσουν καλύτερα όσα συνέβαιναν και ανέβηκαν πάνω σε γειτονικά μνήματα.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο ή τρία άτομα βρέθηκαν πάνω στα μνήματα, τα οποία δεν άντεξαν το βάρος και την πίεση. Τα μάρμαρα υποχώρησαν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πέσουν στο χώμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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