Φωτιά στα ορεινά του Σουφλίου: Σε πλήρη εξέλιξη το μέτωπο, 220 πυροσβέστες στο σημείο

Snapshot Η φωτιά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με ένα να λειτουργεί ως συντονιστικό.

Ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και 30 δασοκόμανοι της 1ης ΕΜΟΔΕ μεταβαίνουν στην περιοχή για ενίσχυση των δυνάμεων.

Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και οι άνεμοι την ωθούν δυτικά, με περιόδους έντασης που δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Ο Δήμος Σουφλίου και το δασαρχείο Διδυμοτείχου υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις με υδροφόρες και διασφάλιση βατότητας δασικών δρόμων. Snapshot powered by AI

Πολύ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που καίει από χτες στον ορεινό όγκο του Σουφλίου, στον Έβρο.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου και πλέον στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης, 5ης , 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και από αέρος σε 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα, -ένα εκ των οποίων συντονιστικό.

Επιπρόσθετα μετέβη στην περιοχή και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Αναστάσιου Παππά.

Επίσης έχει προγραμματιστεί η μετάβαση 30 δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ αεροπορικώς -με C27- από την Ελευσίνα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες, ενώ το δασαρχείο Διδυμοτείχου διασφαλίζει τη βατότητα των δασικών δρόμων για την ταχύτερη δυνατή μετακίνηση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά σύμφωνα με το δασάρχη Διδυμοτείχου, Δημήτρη Μητρούδη, αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί. Οι άνεμοι εξακολουθούν να τη σπρώχνουν δυτικά και ανά διαστήματα όταν αυξάνεται η έντασή τους η φωτιά μετατρέπεται από έρπουσα σε επικόρυφη καίγοντας την κόμη των δέντρων και δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσβεσή της.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά εισήλθε από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος νωρίς χθες το απόγευμα.

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