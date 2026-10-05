Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας και η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με ισχυρές δυνάμεις.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 39 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες ΟΤΑ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για να είναι έτοιμοι πιθανής εκκένωσης του οικισμού. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας με την πυροσβεστική υπηρεσία να σπεύδει άμεσα στο συμβάν με ισχυρή δύναμη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 τμήματα πεζοπόρων, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους έτσι ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσουν τον οικισμό.