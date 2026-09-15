«Το ελάχιστο για να φύγεις γαλήνια ήταν αυτή η μάχη» - Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον Λυκούδη

Snapshot Ο Αλέξανδρος Λυκούδης αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος στη δύσκολη μάχη που δόθηκε για να φύγει γαλήνια.

Η δικαστική απόφαση αναβάθμισε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τη θανατηφόρα έκθεση.

Η υπόθεση αφορά δύο γιατρούς της «κλινικής» στο Κολωνάκι και βρίσκεται υπό εξέταση από τη Δικαιοσύνη.

Την νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης. Snapshot powered by AI

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Αλέξανδρος Λυκούδης, γιος του δικηγόρου της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπου Λυκούδη.

Ο Αλέξανδρος Λυκούδης αναφέρθηκε στη δύσκολη μάχη που, όπως γράφει, δόθηκε προκειμένου ο Γιώργος Μαζωνάκης να μπορέσει να φύγει γαλήνια, αφήνοντας ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση.

«Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να φύγεις γαλήνια ήταν αυτή η μάχη. Αντίο μεγάλε», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση έρχεται στον απόηχο της δικαστικής απόφασης που μόλις αναβάθμισε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά τη θανατηφόρα έκθεση, με τις εξελίξεις να τρέχουν και τα βλέμματα πλέον στραμμένα στη Δικαιοσύνη για τους δύο γιατρούς της «κλινικής» στο Κολωνάκι. Την υπόθεση είχε αναλάβει για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

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