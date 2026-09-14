Μαζωνάκης: Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο - Αναβάθμιση κατηγοριών

Snapshot Αναβαθμίστηκε σε κακούργημα η κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους γιατρούς Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Η νέα κατηγορία επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

Οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για απολογία την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τώρα κατηγορούνταν για θανατηφόρα έκθεση με ανώτατη ποινή 10 έτη κάθειρξης.

Ο ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι οι γιατροί προέβλεψαν και αποδέχθηκαν τον πιθανό θάνατο από τις πράξεις τους. Snapshot powered by AI

Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο γιατρούς του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συγκεκριμένη πράξη επισύρει μέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες, η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι και ένας πελάτης.

Το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης με το οποίο κατηγορούνταν μέχρι τώρα είχε ανώτατη ποινή 10 έτη κάθειρξης.

Με τον όρο «ενδεχόμενος δόλος» στη νομική επιστήμη εννοούμε ότι ο δράστης προέβλεψε πως από την πράξη του μπορεί να προκληθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα — ακόμη και ο θάνατος — και, παρότι το γνώριζε ως πιθανό ενδεχόμενο, προχώρησε στην πράξη αποδεχόμενος το ενδεχόμενο αυτό.

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