Μακελειό σε πάρτι στην Τζόρτζια: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Άνοιξαν πυρ σε δύο σημεία

Snapshot Δύο νεαροί άνδρες, 20 και 23 ετών, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε υπαίθριο πάρτι στην πόλη Βιέννα της Τζόρτζια.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, σε απόσταση περίπου ενός οικοδομικού τετραγώνου.

Περίπου 50 άτομα βρέθηκαν στην περιοχή των πυροβολισμών, με 25 να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και συνολικά έως 35 τραυματίες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Georgia Bureau of Investigation για τον εντοπισμό των δραστών και των κινήτρων της επίθεσης.

Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και οι αρχές αναμένουν περαιτέρω πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη Βιέννα της Τζόρτζια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πυροβολισμοί έπεσαν κατά τη διάρκεια υπαίθριου πάρτυ με περισσότερους από 1.000 παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το Georgia Bureau of Investigation, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:25 τα ξημερώματα, την ώρα που αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν το πλήθος.

Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 20 και 23 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Dooly, Brett Walls.

Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, ωστόσο τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πυροβολισμοί σε δύο διαφορετικά σημεία

Ο σερίφης της κομητείας Dooly, Craig Peavy, ανέφερε ότι πυρά έπεσαν σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία απείχαν περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 50 άνθρωποι φέρεται να βρέθηκαν στη ζώνη των πυροβολισμών.

Μέχρι στιγμής, 25 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να φτάνει ακόμη και τους 35.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Το Georgia Bureau of Investigation συνδράμει τις τοπικές Αρχές στην έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, αν υπήρξαν περισσότεροι από ένας δράστες και ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις Αρχές.

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