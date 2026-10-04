Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Την ικανοποίησή του για την έναρξη επιστροφής ιερών και ιστορικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, 4 Οκτωβρίου, στο Φανάρι, με αφορμή τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας. Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει παράδειγμα για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών και από άλλες χώρες, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Επιστροφή κειμηλίων στη Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, τα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερα από 100 χρόνια από μητροπόλεις και μοναστήρια στη Βόρεια Ελλάδα, που υπάγονται στην πνευματική και κανονική δικαιοδοσία του.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενημερώθηκε για τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της επιστροφής από τη Βουλγαρία πολύτιμων και ιερών αντικειμένων, τα οποία αφαιρέθηκαν πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια από ιερές μητροπόλεις και μονές της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα».

Προσδοκία για ολοκλήρωση της επιστροφής

Το Πατριαρχείο διευκρινίζει ότι θεωρεί τη συμφωνία αρχή της αποκατάστασης της αρπαγής των κειμηλίων και προσδοκά γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας, με βάση την ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μιλά για "έναρξη" της αποκατάστασης της αρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κειμηλίων που έγινε τότε, επειδή ελπίζει ότι αυτή η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί σύντομα, όπως επιβάλλουν η ηθική τάξη και το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα στο πλαίσιο των εγκάρδιων σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών και συμμαχικών χωρών, που είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η παρέμβαση του Βαρθολομαίου στη Σόφια

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε θέσει επίσημα το ζήτημα στον τότε πρόεδρο της Βουλγαρίας, κατά την επίσκεψή του στη Σόφια πριν από μερικά χρόνια.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπενθυμίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όταν βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια στη Σόφια, είχε θέσει επίσημα το θέμα των κειμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Τώρα χαίρεται για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και συγχαίρει τις δύο κυβερνήσεις για όσα έγιναν και για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν σχετικά με το θέμα».

Παράδειγμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το Πατριαρχείο συνδέει την επιστροφή των κειμηλίων με το ευρύτερο αίτημα επαναπατρισμού πολιτιστικών θησαυρών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Εκφράζει ταυτόχρονα την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση, που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του, που απομακρύνθηκαν βίαια σε ξένους τόπους».