Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Η οικογένεια θρηνεί αυτές τις ώρες», λέει ο δικηγόρος του καλλιτέχνη

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε στον θάνατο του τραγουδιστή

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Η οικογένεια θρηνεί αυτές τις ώρες», λέει ο δικηγόρος του καλλιτέχνη
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  • Οι εντάσεις στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν αλλά είχαν υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα.
  • Η οικογένεια αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο πένθος και όχι σε δικαστικές ή άλλες αντιπαραθέσεις.
  • Η οικογένεια επιθυμεί να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν όσοι πρέπει, παράλληλα με το πένθος.
  • Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας ζήτησε αυστηρότερους κανόνες και ελέγχους για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
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Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και πλέον νομικός εκπρόσωπος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου για την κατάσταση που επικρατεί στην οικογένεια, αλλά και για τις εντάσεις που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, οι εντάσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας υπήρχαν, όπως συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα είχαν υποχωρήσει.

«Οι εντάσεις υπήρχαν, όπως σε όλες τις οικογένειες. Ήταν σε ύφεση το τελευταίο διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο ίδιος σημείωσε πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα της οικογένειας είναι το πένθος και όχι η δικαστική ή άλλη αντιπαράθεση.

«Θρηνούν παρά ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο», είπε, προσθέτοντας ότι είναι προφανές πως η οικογένεια επιθυμεί να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν όσοι πρέπει.

«Η αλυσίδα των λαθών των γιατρών οδήγησε τον Γ. Μαζωνάκη στον θάνατο. Προφανώς τους ενδιαφέρει να τιμωρηθούν, αλλά αυτές τις ώρες θρηνούν», τόνισε.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε, τέλος, και στην ανάγκη να υπάρξουν αυστηρότεροι κανόνες και έλεγχοι, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

«Από εδώ και στο εξής ελπίζω να γίνουν αυστηρότερα τα πλαίσια και οι έλεγχοι, να μην έχουμε νέα θύματα», σημείωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

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