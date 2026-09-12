Άντρο ψευτό-“θεραπευτών” η Ελλάδα!

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ψευδο-“θεραπευτές” που χρησιμοποιούν παράνομες και ανεπαρκώς ελεγμένες μεθόδους, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών

Θεόδωρος Γιάνναρος

Άντρο ψευτό-“θεραπευτών” η Ελλάδα!
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  • Τα σεμινάρια αυτών των “θεραπευτών” δεν περιλαμβάνουν γιατρούς και συχνά διοργανώνονται σε συμβολικές περιοχές με δήθεν ενεργειακά πεδία, με συμμετέχοντες χωρίς ιατρική εκπαίδευση.
  • Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν ψευδοδιαγνωστικά τεστ, αμφίβολες αιματολογικές εξετάσεις που αποστέλλονται στο εξωτερικό, και πρακτικές που θυμίζουν καφετζούδες, βασιζόμενες στην πειθώ και όχι σε επιστημονικά δεδομένα.
  • Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναδείχθηκε η επικινδυνότητα αυτών των “θεραπειών” και η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και ενημέρωση του κοινού.
  • Πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με εναλλακτικές θεραπείες χωρίς ιατρική εκπαίδευση θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, αγνοώντας τον Όρκο του Ιπποκράτη και λειτουργώντας κυρίως για οικονομικό όφελος.
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Πριν μπω στο θέμα, θα σας εξιστορήσω το πώς, ακόμα και άνθρωποι όπως ο υποφαινόμενος, με αρκετές γνώσεις στο χώρο της Ιατρικής -όντας ο ίδιος βιολόγος, με αρκετούς ακαδημαϊκούς τίτλους και περγαμηνές, μπορούν να παραμυθιαστούν και να πέσουν θύματα επιτηδείων… με όραμα… δήθεν να συμβάλουν στην “ευζωία” των ανθρώπων με παράνομες και συνήθως εγκληματικές μεθόδους και πρακτικές και φυσικά με το αζημίωτο, εν γνώσει τους όμως, πως μπορεί να απειληθεί η υγεία, ακόμα και η ίδια ζωή των ενδιαφερομένων, απλά και μόνο, λόγω της περιέργειάς και της ματαιοδοξίας τους, να δοκιμάσουν στο σώμα τους κάτι καινούριο, καινοτόμο και πρωτοποριακό, το οποίο συνοδεύεται από… τόμους ολόκληρους ιατρικής βιβλιογραφίας και βίντεος, από άγνωστα κέντρα τρίτων χωρών και συνήθως κάποιον “καθηγητή” πανεπιστημίου από την ανατολική Ευρώπη, όπως πχ η Ρωσία, που αναλαμβάνει την ενημέρωση των μελλοντικών… “θεραπευτών”! Για αυτήν την… “επιστημονική” ενημέρωση, επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερο συμβολισμό, κοντά σε περιοχές αρχαίων Αμφιαρείων ή Ασκληπιείων, με αυξημένη υποτίθεται… “ενέργεια” από φυσικά ενεργειακά πεδία! Στον Παρνασσό λοιπόν και συγκεκριμένα σε ένα πολυτελές Resort στην Τιθορέα, και εγώ και η σύζυγός μου υποβληθήκαμε σε πλασμαφαίρεση από Ρώσους και Ρουμάνους που είχε φέρει στην Ελλάδα ο Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας του εξωτερικού! Ευτυχώς τη γλυτώσαμε γιατί αν είχε συμβεί κάτι, πιθανότατα θα κάναμε παρέα στα καβούρια του Αιγαίου τσιμεντωμένοι!

Το αξιοσημείωτο σε αυτές τις παρουσιάσεις είναι, πως απουσιάζουν οι γιατροί, τους οποίους ο ιθύνων νους και χρηματοδότης αυτού του αφηγήματος απεχθάνονταν. Στα σεμινάρια αυτά έβλεπες ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την ιατρική, τη φαρμακευτική ή τη βιολογία, οι οποίοι φαντασιώνονταν να καταστήσουν τους επιστήμονες της κλασικής ιατρικής άχρηστους και να γίνουν οι ίδιοι Ασκληπιοι του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και κάποιοι γιατροί, που το μόνο που δεν σέβονταν ήταν ο “Όρκος του Ιπποκράτη”, τον οποίο ποδοπατούν βίαια και ανερυθρίαστα στο βωμό του πρωσωπικού οικονομικού οφέλους, στην πλάτη δυστυχισμένων ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν λύση σε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, πολλά εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά με φτωχή πρόγνωση.

Επίσης ενδιαφέρον είχε και η επιλογή του προσωπικού για τα… Αμφιάρεια… εντός διαμερισμάτων ή μαγαζιών σε όλη την Ελλάδα. Προτιμούνταν μπαρ γούμεν, γκαρσόνες, μοντέλα, νυχούδες, κομμώτριες κλπ, με την απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ιδιαίτερα εμφανίσιμες για να προσελκύουν πελάτες! Τα κεντρικά γραφεία αυτής της “επιχείρησης” ήταν σε πρωτεύουσα χώρας της Ανατολικής Ευρώπης μέλος της ΕΕ, με πολύ διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, με την ερωμένη του επιχειρηματία να έχει προωθηθεί ως επικεφαλής της… επιστημονικής επιτροπής, η οποία όμως στο παρελθόν εργάζονταν σε εταιρεία του ομίλου του ως… καθαρίστρια.

Ας έρθουμε τώρα στο σάλο που ξεκίνησε μετά τον τραγικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, που ελπίζω επιτέλους να ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου και της Κάθαρσης.

Όλοι αυτοί οι γιατροί και μη-γιατροί που αυτοαποκαλούνται “θεραπευτές” και “εναλλακτικοί”, που ασχολούνται με μη εγκεκριμένες θεραπείες και αμφισβητούμενα πρωτόκολλα, έχουν πολλά κοινά:

Οι “θεραπευτικές” διαδικασίες και τα πρωτόκολλα πραγματοποιούνται συνήθως από ανειδίκευτες εργαζόμενες του ιατρείου που βαφτίζεται “κλινική”, με τα αποτελέσματα των “διαγνωστικών εξετάσεων” να εμφανίζονται στον υπολογιστή και κατόπιν να εκτυπώνονται σε φανταχτερό χαρτί. Στη συνέχεια, ο γιατρός που δεν εμφανίζεται καθόλου στη διαδικασία, ή μπορεί και να απουσιάζει, εξηγεί τα αποτελέσματα στο γραφείο του. Εκεί ο “θεραπευτής” κατά την προσφιλή τακτική των καφετζούδων και των χαρτοριχτρών, προσπαθούν με διάφορες τεχνικές να εκμαιεύσουν πληροφορίες από την παιδική σου ηλικία μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη συζήτηση για τα συμπτώματά σου, ώστε στη συνέχεια, να παντρέψει τις πληροφορίες που εκμαίευσε, με τα αποτελέσματα που έχει μπροστά του και να παρουσιάσει ένα όσο γίνεται πιο αληθοφανές “ιατρικό” πόρισμα-γνωμάτευση. Στη συνέχεια, ο “θεραπευτής” δίνει μία χειρόγραφη σειρά αιματολογικών εξετάσεων που πρέπει να γίνουν, κάποιες εκ των οποίων όμως… δεν μπορούν δήθεν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και πρέπει να σταλούν… στο εξωτερικό, με το ανάλογο βέβαια κόστος, που είναι συνήθως πολύ υψηλό, αλλά λόγω απόστασης και αγνώστου εργαστηρίου, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ή και να ταυτοποιηθεί! Όλοι αυτοί οι Νταβέληδες της…”παραιατρικής” εστιάζουν όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται στη βαθιά θεραπευτική προσέγγιση των ανθρώπων -ασθενών και υγιών, σε σωματικό, ψυχικό και κυτταρικό επίπεδο, με σκοπό την εξισορρόπηση της υγείας, την προστασία και την προώθησή της. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών που ασχολούνται με βίο-ανάδραση, βίο-συντονισμό, Βοτανική, εναλλακτική ιατρική χωρίς να είναι ιατροί, Βελονισμό -επίσης χωρίς ιατρική ιδιότητα, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος χωρίς εκπαίδευση στην αιματολογία…νευρική Θεραπεία και… σαμανική ιατρική με ή χωρίς μάσκα κεφαλιού κατσίκας, πιστεύω πως ως ώριμοι άνθρωποι, θα πρέπει να τους αποφεύγουμε με κάθε τρόπο, αγνοώντας τις αμπελοφιλοσοφίες τις οποίες εξιστορούν και την τεχνική της πειθούς στην οποία είναι ασυναγώνιστοι! Το μόνο που κάνουν είναι να σκανάρουν αυτόν ή αυτήν που κάθεται απέναντί τους και να κόψουν και να ράψουν το ανάλογο κουστούμι!

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι απατεώνες κυκλοφορούν δυστυχώς πολλοί, που κάνουν κακό την υγεία και είναι επικίνδυνοι για τη ζωή, που γι’ αυτούς δεν έχει όπως φαίνεται καμία σημασία!

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