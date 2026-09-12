Paris Match για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν κανόνες» για τις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου μετά από καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δύο γιατροί του ιατρείου αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους σχετικά με το πότε ξεκίνησε η διαδικασία.

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται παράνομη εκτός νοσοκομείου, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτηρίζει το πλαίσιο για τις θεραπείες αντιγήρανσης «γκρίζα ζώνη» χωρίς επαρκείς κανόνες.

Η υπεράσπιση των γιατρών υποστηρίζει ότι η κλινική λειτουργούσε νόμιμα με σωστά καταχωρημένο εξοπλισμό.

Η υπόθεση προκαλεί ευρύτερο προβληματισμό για την εποπτεία και ρύθμιση των ιατρικών πρακτικών αντιγήρανσης στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρεται το γαλλικό Paris Match, σε δημοσίευμά του που εστιάζει στις συνθήκες γύρω από την καρδιακή ανακοπή του τραγουδιστή, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αντίστοιχες πρακτικές στην Ελλάδα.

Το δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού αναφέρεται στον θάνατο του 54χρονου καλλιτέχνη στις 9 Σεπτεμβρίου και στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, καταγράφοντας τις διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη την ανακοπή.

Το Paris Match σημειώνει ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τη χρήση της πλασμαφαίρεσης, μιας ιατρικής διαδικασίας που εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί και με πρακτικές που προβάλλονται ως θεραπείες αντιγήρανσης.

Οι αντικρουόμενες εκδοχές για το περιστατικό

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο γιατροί που συνδέονται με το ιατρείο έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρεται, η πλευρά των γιατρών υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Ωστόσο, η έρευνα των Αρχών φέρεται να ανέδειξε αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, οδηγώντας σε νέα εξέλιξη στην υπόθεση.

Το Paris Match αναφέρει ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα δημιουργούν διαφορετική εικόνα ως προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε η διαδικασία, σε σχέση με όσα υποστηρίχθηκαν αρχικά.

Η ακριβής ακολουθία των γεγονότων εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από το γαλλικό δημοσίευμα και στο θεσμικό πλαίσιο για τις θεραπείες που συνδέονται με την αντιγήρανση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο πεδίο «γκρίζα ζώνη», επισημαίνοντας την ανάγκη επανεξέτασης των κανόνων που διέπουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει πλαίσιο», έχει δηλώσει ο υπουργός στο Action24, εξηγώντας ότι πρόκειται για έναν τομέα που εξελίσσεται ταχύτατα και, όπως υποστηρίζει, σε αρκετές περιπτώσεις η νομοθεσία δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες πρακτικές.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την πλασμαφαίρεση, ο κ. Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

«Είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν παράνομη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση «απαγορεύεται» εκτός νοσοκομείου.

Η απάντηση της πλευράς των γιατρών

Το Paris Match καταγράφει και τη θέση της υπεράσπισης των δύο γιατρών.

Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπηνός, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί παράνομης λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «νόμιμη κλινική με σωστά καταχωρημένο εξοπλισμό».

Η υπόθεση, όπως σημειώνει το γαλλικό μέσο, ξεπερνά πλέον τα όρια του ίδιου του περιστατικού, καθώς έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται και εποπτεύονται στην Ελλάδα οι συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιολογούν τις καταθέσεις και το υπόλοιπο υλικό που έχει συγκεντρωθεί.

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