Θάνατος Μαζωνάκη: Καρέ καρέ η επιστροφή του γιατρού μετά το γεύμα στο Κολωνάκι

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, αντί της ώρας 16:00 που ανέφερε η Ιωάννα Γάκα.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι από τις 13:59 έως τις 14:43, ενώ το μηχάνημα θεραπείας στο ιατρείο λειτούργησε από τις 14:12 για περίπου 42 λεπτά.

Υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις σχετικά με τη διάρκεια παραμονής του Μαζωνάκη στο ιατρείο και τη χρήση του απινιδωτή μετά την ανακοπή.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι ο απινιδωτής στο ιατρείο δεν λειτουργούσε, σε αντίθεση με την κατάθεση της Ιωάννας Γάκα που αναφέρει προσπάθεια απινίδωσης.

Μετά το περιστατικό, ο χώρος του ιατρείου καθαρίστηκε και οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο για ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών. Snapshot powered by AI

Η επιστροφή του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου στο ιατρείο στην Καρνεάδου, μετά το γεύμα του σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, καταγράφεται σε βίντεο που φέρνει στο φως το κρίσιμο χρονολόγιο της ημέρας κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

Το υλικό της κάμερας αποτυπώνει την κίνηση του γιατρού και προστίθεται στα υπόλοιπα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 13:55. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 13:59, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανίζεται σε κάμερα ασφαλείας να εισέρχεται σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Από το ίδιο υλικό προκύπτει ότι ο γιατρός παρέμεινε στο εστιατόριο έως τις 14:43, πριν επιστρέψει προς το ιατρείο.

Η συγκεκριμένη χρονική ακολουθία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, καθώς αφορά το διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στον χώρο.

Το βίντεο της επιστροφής

Στο βίντεο του Newsbomb καταγράφεται η επιστροφή του Ηλία Θεοδωρόπουλου από το γεύμα του στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για οπτικό υλικό που προσδιορίζει με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των κινήσεών του και αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στην ανασύσταση των γεγονότων της συγκεκριμένης ημέρας.

Παράλληλα, από τα στοιχεία που έχουν προκύψει για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης προκύπτει καταγραφή λειτουργίας διάρκειας περίπου 42 λεπτών, με έναρξη στις 14:14, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο του ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο επίκεντρο το χρονολόγιο

Η ακριβής σειρά των γεγονότων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται στην υπόθεση.

Το υλικό από τις κάμερες, οι καταθέσεις και τα δεδομένα του μηχανήματος αξιολογούνται σε συνδυασμό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στον χώρο του ιατρείου πριν από την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ώρα κατά την οποία ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο, καθώς η εκδοχή που αποδίδεται στην Ιωάννα Γάκα για άφιξη στις 16:00 δεν φαίνεται να συμβαδίζει με άλλες μαρτυρίες και καταγεγραμμένα στοιχεία αποτελώντας μια σημαντική αντίφαση σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον χρόνο παραμονής του στον χώρο θεραπείας, ενώ διαφορετική εικόνα προκύπτει και για τη χρήση του απινιδωτή μετά την ανακοπή.

Ώρα άφιξης Γιώργου Μαζωνάκη:13:55 ή 16:00;

Η διαφορά των περίπου δύο ωρών στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία που αναδεικνύονται από τη δικογραφία.

Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:00.

Ωστόσο, η ώρα αυτή δεν συμφωνεί με την περιγραφή του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, ο τραγουδιστής έφτασε στην περιοχή του ιατρείου στις 13:55.

Την ίδια ώρα, η κατάθεση εργαζόμενης στο ιατρείο φέρεται να κινείται στην ίδια χρονική κατεύθυνση, ενισχύοντας την εικόνα ότι η άφιξη είχε προηγηθεί σημαντικά της ώρας που αναφέρεται στην κατάθεση της Ιωάννας Γάκα.

Η διαφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συνδυάζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο.

Το μηχάνημα αφήνει το δικό του χρονικό αποτύπωμα

Ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο αφορά τη διάρκεια της θεραπείας. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα στον χώρο και ότι η διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει, καθώς το μηχάνημα δεν είχε τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί από τη δικογραφία, ωστόσο, δίνουν διαφορετική εικόνα.

Από τα δεδομένα του ίδιου του μηχανήματος προκύπτει ότι η λειτουργία του ξεκίνησε στις 14:12 και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά.

Παράλληλα, στην κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου γίνεται λόγος για παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 έως 45 λεπτά.

Έτσι, η εικόνα που σχηματίζεται από τα αντικειμενικά χρονικά δεδομένα δεν ταυτίζεται με την περιγραφή ότι η διαδικασία δεν είχε ακόμη ξεκινήσει.

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το μηχάνημα καταγράφει τη λειτουργία του ανεξάρτητα από τις μεταγενέστερες μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Σύμφωνα μ ετα παραπάνω στοιχεία, ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μιάμιση ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ από τους υπεύθυνους του ιατρείου.

Η αντίφαση για τον απινιδωτή

Σημαντικό ερώτημα προκύπτει και για την αντιμετώπιση της ανακοπής. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η Ιωάννα Γάκα, ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη περιγραφή, όμως, δεν συμβαδίζει με την εικόνα που φέρεται να έδωσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέθεσαν ότι στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργούσε.

Το τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα κρίσιμα λεπτά αποτελεί πλέον αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Η κάμερα και η παρουσία του γιατρού

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, εμφανίζεται να εισέρχεται σε εστιατόριο στο Κολωνάκι στις 13:59 και να αποχωρεί στις 14:43.

Οι συγκεκριμένες ώρες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συνδυαστούν με τα υπόλοιπα χρονικά δεδομένα.

Ο οδηγός ταξί τοποθετεί την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 13:55, ενώ το μηχάνημα φέρεται να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 14:12.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το υλικό των καμερών, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο εστιατόριο.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που καλείται να αξιολογηθεί συνολικά από τις αρμόδιες Αρχές, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο χώρος καθαρίστηκε μετά το περιστατικό

Στη δικογραφία καταγράφεται ακόμη ότι ο χώρος του ιατρείου καθαρίστηκε από εργαζομένους μετά το περιστατικό. Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν οι ίδιοι τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του και για όσα είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

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