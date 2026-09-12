Μαζωνάκης: Η ώρα άφιξης στο ιατρείο, τα 42 λεπτά της θεραπείας και ο απινιδωτής που δεν λειτουργούσε

Snapshot Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο διαφέρει σημαντικά μεταξύ της κατάθεσης της Ιωάννας Γάκα (16:00) και μαρτυριών όπως του οδηγού ταξί (13:55).

Το μηχάνημα θεραπείας λειτούργησε από τις 14:12 για περίπου 42 λεπτά, αντιφάσκοντας με την εκδοχή ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει.

Ο απινιδωτής στο ιατρείο υπήρχε αλλά δεν λειτουργούσε κατά τη στιγμή της ανακοπής, σύμφωνα με την κατάθεση του ΕΚΑΒ.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος απουσίαζε από το ιατρείο κατά τη διάρκεια κρίσιμων ωρών, καθώς εμφανίζεται σε κάμερα ασφαλείας σε εστιατόριο από τις 13:59 έως τις 14:43.

Μετά το περιστατικό, ο χώρος του ιατρείου καθαρίστηκε και οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο για ενημέρωση των γιατρών. Snapshot powered by AI

Ένα κρίσιμο χρονικό παζλ προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ώρα κατά την οποία ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο, καθώς η εκδοχή που αποδίδεται στην Ιωάννα Γάκα για άφιξη στις 16:00 δεν φαίνεται να συμβαδίζει με άλλες μαρτυρίες και καταγεγραμμένα στοιχεία αποτελώντας μια σημαντική αντίφαση σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον χρόνο παραμονής του στον χώρο θεραπείας, ενώ διαφορετική εικόνα προκύπτει και για τη χρήση του απινιδωτή μετά την ανακοπή.

Ώρα άφιξης Γιώργου Μαζωνάκη:13:55 ή 16:00;

Η διαφορά των περίπου δύο ωρών στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία που αναδεικνύονται από τη δικογραφία.

Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:00.

Ωστόσο, η ώρα αυτή δεν συμφωνεί με την περιγραφή του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, ο τραγουδιστής έφτασε στην περιοχή του ιατρείου στις 13:55.

Την ίδια ώρα, η κατάθεση εργαζόμενης στο ιατρείο φέρεται να κινείται στην ίδια χρονική κατεύθυνση, ενισχύοντας την εικόνα ότι η άφιξη είχε προηγηθεί σημαντικά της ώρας που αναφέρεται στην κατάθεση της Ιωάννας Γάκα.

Η διαφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συνδυάζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο.

Το μηχάνημα αφήνει το δικό του χρονικό αποτύπωμα

Ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο αφορά τη διάρκεια της θεραπείας. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα στον χώρο και ότι η διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει, καθώς το μηχάνημα δεν είχε τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί από τη δικογραφία, ωστόσο, δίνουν διαφορετική εικόνα.

Από τα δεδομένα του ίδιου του μηχανήματος προκύπτει ότι η λειτουργία του ξεκίνησε στις 14:12 και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά.

Παράλληλα, στην κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου γίνεται λόγος για παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 έως 45 λεπτά.

Έτσι, η εικόνα που σχηματίζεται από τα αντικειμενικά χρονικά δεδομένα δεν ταυτίζεται με την περιγραφή ότι η διαδικασία δεν είχε ακόμη ξεκινήσει.

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το μηχάνημα καταγράφει τη λειτουργία του ανεξάρτητα από τις μεταγενέστερες μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Σύμφωνα μ ετα παραπάνω στοιχεία, ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μιάμιση ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ από τους υπεύθυνους του ιατρείου.

Η αντίφαση για τον απινιδωτή

Σημαντικό ερώτημα προκύπτει και για την αντιμετώπιση της ανακοπής. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η Ιωάννα Γάκα, ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη περιγραφή, όμως, δεν συμβαδίζει με την εικόνα που φέρεται να έδωσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέθεσαν ότι στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργούσε.

Το τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα κρίσιμα λεπτά αποτελεί πλέον αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Η κάμερα και η παρουσία του γιατρού

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, εμφανίζεται να εισέρχεται σε εστιατόριο στο Κολωνάκι στις 13:59 και να αποχωρεί στις 14:43.

Οι συγκεκριμένες ώρες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συνδυαστούν με τα υπόλοιπα χρονικά δεδομένα.

Ο οδηγός ταξί τοποθετεί την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 13:55, ενώ το μηχάνημα φέρεται να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 14:12.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το υλικό των καμερών, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο εστιατόριο.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που καλείται να αξιολογηθεί συνολικά από τις αρμόδιες Αρχές, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο χώρος καθαρίστηκε μετά το περιστατικό

Στη δικογραφία καταγράφεται ακόμη ότι ο χώρος του ιατρείου καθαρίστηκε από εργαζομένους μετά το περιστατικό. Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν οι ίδιοι τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του και για όσα είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

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