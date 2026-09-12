Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου «καίνε» τους γιατρούς

Snapshot Οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο παρουσιάζουν διαφορές ως προς την ακριβή ώρα άφιξης και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της διακομιδής του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Η γραμματέας κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 14:00-14:30 και παρέμεινε στο χώρο υποδοχής περίπου 10 λεπτά πριν τον παραλάβει η γιατρός.

Η ηλεκτρονική καταγραφή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης δείχνει λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών, αντίθετα με τον ισχυρισμό της γιατρού ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει όταν ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

Ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τον Μαζωνάκη και ότι ήταν ασθενής της συζύγου του, ενώ βιντεοληπτικό υλικό δείχνει ότι βρισκόταν σε εστιατόριο την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων σχετικά με την άφιξη, την παραμονή, την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και την κλήση του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο προκύπτουν από τις καταθέσεις εργαζομένων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι μαρτυρίες τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιγράφουν την άφιξη του τραγουδιστή στον χώρο, τη συνάντησή του με τη γιατρό και όσα ακολούθησαν, ενώ σε ορισμένα σημεία εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή ώρα των γεγονότων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατάθεση της πρώτης γραμματέως, η οποία περιγράφει με χρονική σειρά τις επισκέψεις του Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, τη Δευτέρα ενημερώθηκε ότι για το απόγευμα της επόμενης ημέρας, Τρίτης, είχε προγραμματιστεί ραντεβού για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την ίδια, η κράτηση έγινε έπειτα από απευθείας επικοινωνία του τραγουδιστή με τον γιατρό.

Ο Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο την Τρίτη και εξετάστηκε, ενώ στη συνέχεια, όπως αναφέρει η εργαζόμενη, ενημερώθηκε ότι θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα, στις 13:00, προκειμένου να λάβει ιατρικές υπηρεσίες.

«Ήρθε περίπου στις 14:00 με 14:30»

Η περιγραφή της για την Τετάρτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Mega, η γραμματέας αναφέρει ότι βρισκόταν στο γραφείο μέχρι τις 15:26. Όπως υποστήριξε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφτασε στο ιατρείο την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού, αλλά περίπου στις 14:00 με 14:30.

Η ίδια φέρεται να είπε ότι τον χαιρέτησε όταν μπήκε στον χώρο και εκείνος ανταπέδωσε τον χαιρετισμό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο τραγουδιστής παρέμεινε για περίπου 10 λεπτά στο σαλόνι υποδοχής.

Ακολούθως, τον παρέλαβε η γιατρός και οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς άλλο χώρο του ιατρείου.

Η γραμματέας διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει αν ο Μαζωνάκης μπήκε απευθείας στο γραφείο της γιατρού ή αν οδηγήθηκε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Οι χρόνοι που δεν «κουμπώνουν»

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις αναφορικά με την ώρα και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Οι εργαζόμενοι περιγράφουν διαφορετικά σημεία της ίδιας διαδικασίας, ενώ οι χρόνοι που αναφέρονται στις καταθέσεις δεν εμφανίζονται απόλυτα ταυτισμένοι. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, από την αυτοψία στον χώρο προέκυψε ηλεκτρονική καταγραφή που δείχνει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης παρέμεινε σε λειτουργία για 42 λεπτά.

Η καταγραφή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι η διαδικασία ουσιαστικά δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Η κατάθεση που προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, επομένως, η παρουσία του Μαζωνάκη στο ιατρείο δεν περιορίστηκε σε μια σύντομη είσοδο και σε ένα περιστατικό που συνέβη αμέσως μετά.

Η εργαζόμενη περιγράφει την άφιξή του, την παραμονή του στον χώρο υποδοχής, την παραλαβή του από τη γιατρό και την είσοδό τους σε χώρο του ιατρείου. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που οι δυο τους απομακρύνθηκαν από τον χώρο υποδοχής.

Η μαρτυρία αυτή, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική καταγραφή των 42 λεπτών λειτουργίας του μηχανήματος, δημιουργεί ένα διαφορετικό χρονολόγιο για όσα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του, Ιωάννας Γάκα.

Ωστόσο, τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, μεταξύ αυτών οι καταθέσεις των εργαζομένων, οι χρονικές καταγραφές και το υλικό από κάμερες, επιχειρούν να φωτίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιος βρισκόταν στο ιατρείο, ποια ώρα και τι ακριβώς είχε προηγηθεί της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Μάλιστα, από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάστηκε από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας φέρεται να προκύπτει ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν από τις 14:43 σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, στοιχείο που επίσης εντάσσεται στην έρευνα για την ανασύνθεση του χρονικού των γεγονότων.

Το κρίσιμο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων: τι ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πόση ώρα παρέμεινε στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση και τι συνέβη μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

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