ΕΠ.ΟΠ.: Έως τις 8 Οκτωβρίου η συμπλήρωση ελλιπών δικαιολογητικών - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Snapshot Το ΓΕΕΘΑ ολοκλήρωσε τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν ηλεκτρονικά, μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet, αν ο φάκελός τους είναι πλήρης ή ελλιπής.

Η προθεσμία αποστολής των ελλιπών δικαιολογητικών είναι έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις συγκεκριμένες διευθύνσεις ανά Κλάδο και Σώμα.

Η μη συμπλήρωση των δικαιολογητικών έως την προθεσμία οδηγεί σε αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Μετά την προθεσμία θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψήφιων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να ελέγξουν, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, εάν ο φάκελος της υποψηφιότητάς τους είναι πλήρης ή εάν υπάρχουν δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ταυτοποίηση μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet, από τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες κάθε Κλάδου και Σώματος.

Πού μπορούν να ελέγξουν την αίτησή τους

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των δικαιολογητικών τους μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

Στρατός Ξηράς: epop.army.gr

Πολεμικό Ναυτικό: epop.hellenicnavy.gr

Πολεμική Αεροπορία: epop.haf.gr

Κοινό Νομικό Σώμα: epopnom.army.gr

Κοινό Σώμα Πληροφορικής: epop-plh.army.gr

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου η αποστολή των δικαιολογητικών

Όσοι διαπιστώσουν ότι ο φάκελός τους είναι ελλιπής έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που λείπουν έως και τις 8 Οκτωβρίου 2026.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που έχουν οριστεί ανά Κλάδο και Κοινό Σώμα:

Στρατός Ξηράς: epop.katataxi@army.gr

Πολεμικό Ναυτικό: epop2026@navy.mil.gr

Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes@haf.gr

Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dsl@stratologia.gr

Κοινό Σώμα Πληροφορικής: epop-plh@hndgs.mil.gr

Το ΓΕΕΘΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην τήρηση της προθεσμίας, καθώς η μη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών έως και τις 8 Οκτωβρίου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Νέα ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το ΓΕΕΘΑ υπενθυμίζει, συνεπώς, στους υποψηφίους ότι είναι απαραίτητο να ελέγξουν εγκαίρως την κατάσταση της αίτησής τους και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στον φάκελό τους.

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