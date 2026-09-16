ΕΠΟΠ: Έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις 1.000 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 6 προκηρύξεις προσλήψεων 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) 2026 παρατάθηκε επίσημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΠΟΠ: Έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις 1.000 θέσεις
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  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 1.000 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) 2026 παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε Στρατό Ξηράς (370), Πολεμικό Ναυτικό (350), Πολεμική Αεροπορία (250), και κοινά σώματα Νομικού (5) και Πληροφορικής (25).
  • Η παράταση δόθηκε λόγω δυσκολιών στις υποβολές τον Αύγουστο και του αυξημένου ενδιαφέροντος υποψηφίων.
  • Ο αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και οι εξετάσεις.
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Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, για το έτος 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αφορά:

  • την πλήρωση 370 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς,
  • την πλήρωση 350 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο διαγωνισμούς ως εξής:

-300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

-50 θέσεις με την ειδικότητα/εξειδίκευση Επιχειρήσεων Επικοινωνιών/Ραδιοεντοπιστής (ΕΕ/ΡΕ), αποκλειστικά για Σταθμούς /Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, δείτε την Προκήρυξη

  • την πλήρωση 250 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία,
  • την πλήρωση 5 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • την πλήρωση 25 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η προκήρυξη και μεγάλο μέρος της περιόδου υποβολής συνέπεσαν με τον Αύγουστο, γεγονός που δημιούργησε πρακτικές δυσκολίες σε πολλούς υποψηφίους λόγω θερινών αδειών και απουσίας από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, στα αρμόδια «help desks» καταγράφηκε σημαντικός αριθμός σχετικών αιτημάτων για επιπλέον χρόνο, ενώ η παράταση συνδέεται άμεσα και με το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες, διευκρινίζουν ότι η υπερκάλυψη αφορά τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων και όχι τον τελικό αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς εκκρεμούν ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες.

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