Ανέβηκε ξυπόλητος στον Ψηλορείτη για να εκπληρώσει το τάμα του

Ένα τάμα που ήθελε να εκπληρώσει και με οδηγό την πίστη του, έκαναν τον Νίκο Ανδρουλάκη – Καρατάρη να ανέβει για ακόμη μια φορά στο Ψηλορείτη με προορισμό τον Τίμιο Σταυρό, αυτή τη φορά με έναν διαφορετικό τρόπο δυσκολίας.

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