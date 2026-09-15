Ανέβηκε ξυπόλητος στον Ψηλορείτη για να εκπληρώσει το τάμα του
Ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη για να εκπληρώσει το τάμα του
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- Ο Νίκος Ανδρουλάκης – Καρατάρης ανέβηκε ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη για να εκπληρώσει ένα τάμα.
- Η ανάβαση είχε ως προορισμό τον Τίμιο Σταυρό.
- Η πράξη έγινε με οδηγό την πίστη του και αποτέλεσε μια διαφορετική δοκιμασία δυσκολίας.
Ένα τάμα που ήθελε να εκπληρώσει και με οδηγό την πίστη του, έκαναν τον Νίκο Ανδρουλάκη – Καρατάρη να ανέβει για ακόμη μια φορά στο Ψηλορείτη με προορισμό τον Τίμιο Σταυρό, αυτή τη φορά με έναν διαφορετικό τρόπο δυσκολίας.
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