Νικ Ράινερ: Ο εισαγγελέας δεν θα ζητήσει τη θανατική ποινή για την δολοφονία των γονιών του

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν είπε ότι για την απόφαση λήφθηκε υπόψιν μεταξύ άλλων η αντίθεση των γονιών του στην εκτέλεση καταδικασμένων εγκληματιών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νικ Ράινερ: Ο εισαγγελέας δεν θα ζητήσει τη θανατική ποινή για την δολοφονία των γονιών του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες αποφάσισε να μην ζητήσει τη θανατική ποινή για τον Νικ Ράινερ, κατηγορούμενο για τη δολοφονία των γονιών του.
  • Στην απόφαση συνεκτιμήθηκε η αντίθεση των γονιών του Νικ στη θανατική ποινή.
  • Η εντολή του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ το 2019, που ανέστειλε τις εκτελέσεις, αποτέλεσε επίσης παράγοντα στην απόφαση.
  • Ο Νικ Ράινερ διώκεται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και μπορεί να καταδικαστεί σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.
  • Η τελευταία εκτέλεση στη Καλιφόρνια πραγματοποιήθηκε το 2006, ενώ η θανατική ποινή θεωρείται άνιση και άδικη από τον κυβερνήτη.
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Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, καθώς ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε σήμερα ότι το γραφείο του επέλεξε να μην ζητήσει τη θανατική ποινή σε βάρος του Νικ Ρέινερ, του γιου του διάσημου σκηνοθέτη, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία των γονιών του μέσα στο σπίτι τους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν είπε ότι για την απόφαση λήφθηκε υπόψιν μεταξύ άλλων η αντίθεση των γονιών του στην εκτέλεση καταδικασμένων εγκληματιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το TMZ, ένας άλλος παράγοντας στην απόφαση ήταν η εντολή του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ το 2019, με την οποία ανεστάλη η επιβολή της θανατικής ποινής για 737 προγραμματισμένες εκτελέσεις.

Τότε, ο Νιούσομ είχε δηλώσει ότι η θανατική ποινή «εφαρμοζόταν άνισα και άδικα σε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, ανθρώπους με ψυχικές αναπηρίες και ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος μιας ακριβής νομικής εκπροσώπησης». Η τελευταία εκτέλεση καταδικασμένου εγκληματία στην Καλιφόρνια πραγματοποιήθηκε το 2006.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς εξακολουθούν να διώκουν τον Νικ για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με ειδικές περιστάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούσε ακόμα να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

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