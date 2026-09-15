Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Newsroom

Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή, δήμος Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.
  • Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή, του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

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