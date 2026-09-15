Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή

Snapshot Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή, δήμος Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή, του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.