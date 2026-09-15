Αντιδήμαρχος Ζωγράφου στο Newsbomb.gr για την εμπρηστική επίθεση: «Δεν έχω προστριβές με κανέναν»

Snapshot Ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου, Κώστας Πίτσιος, υπέστη εμπρηστική επίθεση με το αυτοκίνητο και τις δύο μηχανές του να τυλίγονται στις φλόγες έξω από την πολυκατοικία του.

Ο κ. Πίτσιος δήλωσε ότι δεν έχει προσωπικές προστριβές με κανέναν, ούτε στον Δήμο ούτε στην εργασία του, και διατηρεί καλές σχέσεις ακόμα και με την αντιπολίτευση.

Η φωτιά ήταν τόσο έντονη που προκάλεσε εκρήξεις και έλιωσε τα σίδερα του αυτοκινήτου, αναγκάζοντας τους κατοίκους να ανέβουν στον τελευταίο όροφο μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική.

Η Ασφάλεια διερευνά το περιστατικό και αναζητά τρεις πιθανούς δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε βίντεο-ντοκουμέντο να πυρπολούν το αυτοκίνητο.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το συμβάν ως πρωτοφανές και σοκαριστικό για την γειτονιά τους. Snapshot powered by AI

Θύμα εμπρηστικής επίθεσης έπεσε χθες το βράδυ ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου, Κώστας Πίτσιος, καθώς το αυτοκίνητο και οι δύο μηχανές του τυλίχθηκαν στις φλόγες έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, ενώ στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να πλησιάζουν την είσοδο της πολυκατοικίας και να πυρπολούν το αυτοκίνητο.

«Δεν έχω προστριβές με κανέναν»

Όπως είπε ο κ. Πίτσιος, «δεν έχω προστριβές με κανέναν, ούτε στον Δήμο, ούτε στην εργασία μου. Δεν έχω να χωρίσω με κανέναν τίποτα. Είμαι αρχιτέκτονας στο επάγγελμα. Ήμουν στο Τεχνικών Υπηρεσιών, τώρα στα ΚΑΠΗ. Τα πάω καλά με όλους. Μόνο θετικά έχω να εισπράξω.

Και με την αντιπολίτευση τα πάω καλά... Πιθανόν να ανήκω πιο πολύ στην αντιπολίτευση, θέλω να πω μ' αυτό ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Έχουμε κάποιες αντιπαραθέσεις, για θέματα του Δήμου. Δεν έχω προστριβές με κανέναν» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Newsbomb.gr.

«Έλιωσαν τα σίδερα, πιθανώς ήταν 3 οι δράστες»

Για το συμβάν τόνισε ότι «πιθανώς ήταν τρεις οι δράστες. Πήρε φωτιά αμέσως κι άρχισαν οι εκρήξεις. Άκουσα το "μπαμ" και βγήκα. Δεν μπόρεσα να ξαναμπώ γιατί ήταν πολύ μεγάλη η ένταση της φωτιάς, ενώ και οι ένοικοι δεν μπορούσαν να βγουν, κι αναγκαστικά ανέβηκαν στον τελευταίο όροφο μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική. Ήταν τόσο δυνατή η φωτιά που έλιωσαν τα σίδερα».

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στο Newsbomb τις στιγμές που ακολούθησαν: «Μένω στην απέναντι πολυκατοικία, στον τέταρτο όροφο. Ο μπαμπάς μου ήταν στο μπαλκόνι και είδε κάποιον να φωνάζει σε κάποιον που έτρεχε. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στις δύο μηχανές, ενώ η Ασφάλεια διερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες.

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