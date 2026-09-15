Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του αντιδημάρχου

Snapshot Ένα αυτοκίνητο που ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στου Ζωγράφου.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες που ήταν σταθμευμένες στον ίδιο χώρο.

Η αυτοψία των Αρχών δείχνει εμπρησμό, καθώς βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη στο σημείο.

Οι Αρχές ερευνούν τις κινήσεις δύο νεαρών ατόμων που βρέθηκαν στην περιοχή την ώρα της επίθεσης με ακάλυπτα πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν σε πιλοτή πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου.

Από τη φωτιά το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μοτοσικλέτες που ήταν σταθμευμένες στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου.

Την ίδια ώρα, ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου, Κωνσταντίνος Πίτσιος, τοποθετήθηκε για την επίθεση με ανάρτησή του στα social media, ευχαριστώντας όσους επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το περιστατικό.

Όπως ανέφερε, οι ζημιές που προκλήθηκαν στην πολυκατοικία και στον περιβάλλοντα χώρο είναι εκτεταμένες. Μεταξύ άλλων, καταστράφηκαν δύο μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο, ενώ ζημιές υπέστησαν τρεις εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, τέντες, πλακάκια και παράθυρα του ισογείου.

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου:

«Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Θα το αντιμετωπίσω και αυτό.

Είναι λυπηρό. Μου έκαψαν 2 μηχανές, 1 αυτοκίνητο, 3 εξωτερικές μονάδες air condition, βάψιμο η πολυκατοικία, τέντες, πλακάκια, πιλοτή, παράθυρα ισογείου, ρολόγια ΔΕΗ και πόρτα ρολογιών, καθάρισμα όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι κτλ. κτλ. Ένα σοβαρό κόστος επισκευής και ζημιών που προκάλεσε κάποιος αδαής, γιατί άφησε ίχνη από τον εμπρησμό που προκάλεσε.

Η Αστυνομία θα κρίνει τα στοιχεία που συνέλεξε και νομίζω θα ταυτοποιήσουμε τους 2 δράστες σύντομα.

Έτσι είναι η ζωή, έχει και την κακή πλευρά της όταν κάνεις λάθη».