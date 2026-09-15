Το Geely EX5 γίνεται E5 και αναβαθμίζεται
Το Geely EX5 αλλάζει όνομα και γίνεται E5, ενώ παράλληλα η γκάμα του στην Ελλάδα διευρύνεται με νέες εκδόσεις που διαθέτουν μεγαλύτερη μπαταρία 68,0 kWh και αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα.
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Η αλλαγή της ονομασίας από EX5 σε E5 γίνεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης της γκάμας της Geely στην Ελλάδα με τη νέα ευρωπαϊκή ονοματολογία της μάρκας και ενόψει της άφιξης του μικρότερου E2.
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Το Geely EX5 γίνεται E5 και αναβαθμίζεται
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