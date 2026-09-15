Το Geely EX5 γίνεται E5 και αναβαθμίζεται

Η αλλαγή της ονομασίας από EX5 σε E5 γίνεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης της γκάμας της Geely στην Ελλάδα με τη νέα ευρωπαϊκή ονοματολογία της μάρκας και ενόψει της άφιξης του μικρότερου E2.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας