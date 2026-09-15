Μέσα μεταφοράς: Επεκτείνεται το ωράριο σε μετρό και τραμ λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο

Snapshot Η ΣΤΑΣΥ επέκτεινε το ωράριο λειτουργίας μετρό και τραμ για τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 μετρό θα ολοκληρωθούν περίπου στη 01:00 με 01:34.

Οι τελευταίοι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 μετρό θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα έως τις 02:00.

Στο τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα μεταξύ 00:30 και 01:40.

Η επέκταση του ωραρίου στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας που πραγματοποιείται σήμερα στις 21:00. Snapshot powered by AI

Η επέκταση του ωραρίου σε μετρό και τραμ αποφασίστηκε από τη ΣΤΑΣΥ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό που θα παρευρεθεί στη συναυλία που οργανώνει σήμερα, Τρίτη, στις 21:00, στο Καλλιμάρμαρο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τίτλο: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό "Σύνταγμα" προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση "ΣΥΝΤΑΓΜΑ":προς Πικροδάφνη στη 01:40,

προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και

προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.

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