Η θλίψη της μισοάδειας Βουλής σε προεκλογικό αγιασμό, τα τρία συστατικά του Ανδρουλάκη και ο Σάντσεθ

Πώς βλέπουν οι πασόκοι την μεταγραφή Κοροβέση στην Μεσσηνία;

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Η θλίψη της μισοάδειας Βουλής σε προεκλογικό αγιασμό, τα τρία συστατικά του Ανδρουλάκη και ο Σάντσεθ
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Η κατάσταση του σημερινού πολιτικού σκηνικού σε μια φωτογραφία: δεκάδες άδεια έδρανα στον αγιασμό της Βουλής. Μια πρωτοφανής εικόνα για τα κοινοβουλευτικά χρονικά. Δεν ήταν μόνο που έλειπε ο Κυριάκος Βελόπουλος όπως και πέρυσι, και κάποιοι μεμονωμένοι βουλευτές όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Είναι κυρίως η μεγάλη ομάδα των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και ψάχνονται ενόψει επικείμενων εκλογών. 50 και ο αριθμός τους. Τον αγιασμό σνόμπαραν επίσης βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν παρόντες της Πλεύσης της Ζωής, και όλο το ΚΚΕ. Παρόντες και όλοι οι Αρχηγοί πλην Βελό. Σύμπτωμα παρακμιακού πολιτικού σκηνικού όπου το ατομικό κυριαρχεί του συλλογικού. Κι αυτοί που πήγαν ήταν ψιλομαγκωμένοι.

Στατιστικά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει το 30% -40% και μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50% της σύνθεσης της Βουλής. Με τα υφιστάμενα δημοσκοπικά δεδομένα, ο ένας στους τρεις γαλάζιους είναι υπό έξωση. Κι εδώ έχουμε το γνωστό, ο σώζων εαυτόν.

Το κύμα

Από τους ανεξάρτητους παρόν ήταν ο βουλευτής Επικρατείας Αποστολάκης, η Αθηνά Λινού επίσης Επικρατείας και η από τρελή καραμπόλα βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση. Ο πρώτος χθες έδωσε επισήμως τα χέρια με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

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κι έκανε μια σιβυλλική δήλωση. «Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, αρνούμαι τις προσωπικές λύσεις». Για τις αποστρατεύσεις είναι κατανοητό. Ο ναύαρχος θέλει να συνεχίσει στην πολιτική. Τα άλλα δύο όμως δημιούργησαν απορίες. Ιδιαίτερα το κύμα. Πού πάει το κύμα; Κάποιοι σκέφτονται ότι το κύμα είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη κι ο ίδιος τοποθετείται κόντρα. Μπορεί. Πάντως ο Αλέξης δεν έδειξε ότι επιθυμεί τον βουλευτή Επικρατείας στο σχήμα. Τουναντίον μάλιστα.

Ανύπαρκτη

Την ώρα που ο κ. Αποστολάκης προορίζεται για την Α’ Πειραιά, εντός της εβδομάδας αναμένεται να περάσουν κι άλλοι από τους ανεξάρτητους, την πόρτα που άνοιξαν διάπλατα Σκανδαλίδης-Ανδρουλάκης. Η μια είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη της Β’ Πειραιά, και η άλλη η Μυρτώ Κοροβέση.

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Η τελευταία μπήκε στην Βουλή μετά από μια τρελή καραμπόλα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ της ανατολικής Αττικής, κι ενώ για μεγάλο διάστημα ήταν υπαρχηγός του Στέφανου Κασσελάκη. Η πασοκική βουή την θέλει υποψήφια όχι στον ίδιο τομέα, αλλά στην Μεσσηνία, στην οποία ο φίλος μου ο Νέστορας απάντησε μονολεκτικά στην ερώτηση "πως την βλέπει εκεί": Ανύπαρκτη.

Τα τρία

Στην Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πολύ στο μάζευε κι ας ειν’ και ρόγες, και στις μεταγραφές από τα καλάθια του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασσελάκη και της Πλεύσης. Μάλιστα ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης επανέλαβε χθες (Ert News)

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ότι κάνει «αμφίπλευρη διεύρυνση». Όπως είπε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κοιτάξει και στο κέντρο και στην κεντροαριστερά, ενώ σημείωσε ότι τα πλεονεκτήματα του κόμματος είναι τρία: έχει πρόγραμμα, δυναμικό, και δεν έχει εξαρτήσεις. «Αυτά είναι τα τρία συστατικά της επιτυχίας. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα και γι’ αυτό μπορούμε να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας» είπε με σιγουριά. «Δεν έχω σχέσεις ούτε με κατασκευαστικές, ούτε με ολιγάρχες, ούτε με εφοπλιστές» τόνισε. Και μετά πρόσθεσε με έμφαση ο άνθρωπος που πέρυσι ξέχασε να δηλώσει 1 εκ ευρώ στο πόθεν έσχες του σε τράπεζα των Βρυξελλών: «δεν έχω κάνει κανένα λάθος που να έχει κοστίσει στον ελληνικό λαό».

Νωρίτερα υπεραμύνθηκε των πρωτοβουλιών Σάντσεθ στην Ισπανία για ακρίβεια/στεγαστικό.

Εν τω μεταξύ στην Ισπανία

Ο Σάντσεθ όχι απλά ζορίζεται, αλλά έφαγε τα μούτρα του στην Βουλή και εν μέσω μεγάλων κινητοποιήσεων αναγκάστηκε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Η Βαλέρια Ρακού, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, του έδωσε ένα μεγαλοπρεπές χαστούκι λέγοντας ότι το σοσιαλιστικό κόμμα είναι το «κόμμα των ιδιοκτητών ακινήτων». «Τελειώσαμε με αυτούς τους πολιτικούς», πρόσθεσε. «Δεν θα πέσουμε πια στις ανοησίες τους».

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Ο Σάντσεθ έχει αποκαλέσει τη στέγαση «μεγάλη συνταγματική πρόκληση» της χώρας, το 2023, δεσμεύτηκε για 184.000 δημόσιες και οικονομικά προσιτές ενοικιαζόμενες κατοικίες. Πήρε και λεφτά από το ισπανικό RRF για τον λόγο αυτό, και ήταν το μεγάλο επιχείρημα Ανδρουλάκη ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ότι δηλαδή οι Ισπανοί σοσιαλιστές αξιοποίησαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για το στεγαστικό, ενώ η δεξιά κυβέρνησης της Αθήνας έχασε τη ευκαιρία. Όμως τον περασμένο Αύγουστο του ’24 μόνο 14.000 κατοικίες είχαν πάει στους Ισπανούς, ενώ άλλες 60.000 βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Στην Ισπανία το 69% των νέων ηλικίας 18-34 ετών ζουν αναγκαστικά με τους γονείς τους, οι μέσες τιμές κατοικιών αυξήθηκαν 80%, τα ενοίκια 87% και οι μισθοί μόλις 30% την δεκαετία 2015-2025. Την ίδια στιγμή η χώρα εισέπραξε 200,7 δις το 2014 από τον τουρισμό (12,6% του ΑΕΠ) προσελκύοντας επενδυτές ακινήτων απ’ όλο τον κόσμο, ενώ η εισροή και μεταναστών για τις αναγκαίες θέσεις εργασίας, αύξησε τον πληθυσμό κατά 800.000 στην Μαδρίτη, 560.000 στη Βαρκελώνη, και 280.000 στην Βαλένθια.

Το μείγμα είναι εκρηκτικό και επικίνδυνο για την τέταρτη οικονομία της ευρωζώνης και τον σοσιαλιστή ίνδαλμα του κ. Ανδρουλάκη

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που εκτός από την στεγαστική κρίση αντιμετωπίζει προσωπικά θέματα διαφθοράς και την κρίση στην Θέουτα.

Μακριά και ζόρικη

Έτσι χαρακτήρισε την προεκλογική εκστρατεία ο Θωμάς Γεράκης της Marc (Πολιτική Κουζίνα).

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Δύσκολο να χάσει την δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ που έχει στόχο να μπει στον κεντρώο χώρο. Πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία για τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ αντέχει στην τρίτη θέση. «Η μεγαλύτερη βεβαιότητα είναι η πρωτιά της ΝΔ» τόνισε ο κ. Γεράκης. «Το ερώτημα είναι το δεύτερο κόμμα. Όμως μην μπερδεύουμε τις δημοσκοπήσεις με την μαντεία. Ο δεύτερος θα είναι ο αντίπαλος της ΝΔ. Ο τρίτος θα έχει υποστεί στρατηγική ήττα».

Γεύση

Γυρνώ για λίγο την πλάτη στο θλιβερό πολιτικό σκηνικό για ν’ απολαύσω μια στιγμή του μαντείου. Βάζω λίγο σάκε για την γεύση, κι αναπολώ τις ιαπωνικές στιγμές στην φετινή ΔΕΘ, όταν οι πιστοί μου μάθαιναν από πρώτο χέρι για την σημαντική επιχειρηματική συμφωνία του Μυτιλιναίου

Θα δώσουν το 16% της παραγωγής γαλλίου σε Ιάπωνες και πολύ καλά θα κάνουν. Όχι, θα κάτσουν να περιμένουν τους Ευρωπαίους.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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