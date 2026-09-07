Ακροδεξιός πυρετός στην Γερμανία, τα γούρια του Κυριάκου, οι Ιάπωνες αγοράζουν το μισό Γάλλιο

Ανατριχίλες στην Ευρώπη από το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία με την επέλαση του ακροδεξιού AFD. Η ατζέντα της νίκης του απλή: αντιμεταναστευτικό, αντιευρωπαϊκό, περιορισμός του ρόλου του κράτους στην αγορά, όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι σε τάγματα πολιτών για επιβολή αστυνόμευσης, ανοιχτά φιλορωσικό. Σε δύο εβδομάδες είναι η σειρά του Βερολίνου και της Δυτικής Πομερανίας

να φανεί αν η Σαξονία της υπέροχης Δρέσδης θα αποδειχθεί εξαίρεση, ή κομμάτι της ακροδεξιάς φωτιάς που εξαπλώνεται τάχιστα στην χώρα με τα 17 ομόσπονδα κρατίδια. Από πληθυσμιακής πλευράς η Σαξονία και γενικά η πρώην Ανατολική Γερμανία έχει λίγα πράγματα: περίπου 5 εκατ. Όμως σε πολιτικό επίπεδο η σημασία είναι μεγάλη. Κι αν πάρουν αυτοδυναμία οι AFDέδες που τάζουν λιγότερους φόρους, έξω οι πρόσφυγες και μετανάστες, κίνητρα για γεννήσεις και περισσότερο γερμανικό πολιτισμό, πώς θα πορευτούν; Θα εκπέσουν σε μετριοπαθείς πολιτικές, ή θα καλέσουν τον Πούτιν στο κυβερνείο για μπίρα;

Ο οποίος Πούτιν παρεμπιπτόντως υπηρέτησε στη Δρέσδη ως πράκτορας της KGB από το 1985 έως το 1990 κι έζησε την κατάρρευση της Ανατολικής Γερμανίας (ΛΔΓ) από μέσα, να το κρατήσουμε αυτό.

Και γιατί μας νοιάζει εμάς τι κάνουν στην Σαξονία; Μας νοιάζει, γιατί αν ο ακροδεξιός πυρετός σαρώσει την χώρα, τότε η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ θα πάρει ανεξέλεγκτη τροπή.

Μουδιασμένοι

Απρόσμενη τροπή, πήρε και η φετινή ΔΕΘ καθώς η τραγική απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας επισκίασε καθετί. Η ατμόσφαιρα στο Βελλίδειο ήταν πολύ βαριά το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του πρωθυπουργού, το χειροκρότημα ανόρεχτο και το ύφος απείχε μακράν από τα γνωστά. Κι όμως αυτή η ΔΕΘ ήταν η πολυπληθέστερη σε κόσμο, ενώ το μέτρο του επενδυτικού λογαριασμού για τα μωρά του 2026 και μετά, έκλεψε την παράσταση θετικά. «Κόσμος και φορείς αναγνωρίζουν μόνο τον Μητσοτάκη ως συνομιλητή για να λύσει προβλήματα και να κάνει πράγματα. Στους άλλους δεν δίνουν σημασία» μου διαμήνυσε γαλάζιος με διαχρονική πρόσκληση στο Βελλίδειο.

Η επιστροφή

Εννοείται πως κόπηκαν μαχαίρι όλα τα πάρτι, οι έξοδοι στα μπαράκια κλπ κλπ (ARC, του Κικίλια στο Canteen, κλπ κλπ). Ό,τι έγινε, έγινε την Παρασκευή αλλά κι εκεί τίποτε φοβερό. Υπήρξε αυτοσυγκράτηση.

Στο πλάι του πρωθυπουργού βρέθηκε και ο Γιώργος Μυλωνάκης

ο οποίος από σήμερα επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του στο Μαξίμου μετά την δύσκολη περιπέτεια υγείας.

Πόλη

Η ατμόσφαιρα στην Θεσσαλονίκη ήταν ως συνήθως με λιγότερη ταλαιπωρία στους δρόμους και μεγάλη χαρά για το ολοκαίνουργιο Μετρό, που όλοι χαίρονται με την ψυχή τους. Οι πορείες και διαδηλώσεις φέτος ήταν πολύ μικρές, το ίδιο και τα επεισόδια.

Αντίθετα είχε πολλούς τουρίστες, μεγάλο κομμάτι των οποίων ήταν από το Ισραήλ. Χαμογελαστή, έκανε το ντεμπούτο της στο Βελλίδειο και η δυναμική νέα πρέσβης Πνινάτ Γιανάϊ

η οποία είχε μια πρώτη επαφή με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

Λίγα λεφτά

Στα οικονομικά τώρα, η αίσθηση είναι πως ο Κυριάκος δεν τίναξε την μπάνκα στον αέρα και αν κρίνει κανείς από τις ημερομηνίες υλοποίησης των εξαγγελιών, μάλλον θ’ ακολουθήσουν κι άλλα την φουλ προεκλογική άνοιξη που έρχεται. Το μόνο άμεσο είναι η καταβολή 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65, από τέλος Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το σύστημα «Ηλιος», οι κάτω των 65 είναι περίπου 330.000, καθόλου λίγοι δηλαδή. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν με ευνοϊκότερα μεταβατικά όρια (π.χ. μητέρες ανηλίκων, ένστολοι), καθώς και δικαιούχοι συντάξεων αναπηρίας ή χηρείας (λόγω θανάτου).

Οι αγρότες με εισόδημα ως 20.000 θα δουν το όφελος με την δήλωση του 2027, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις με έδρα την Αττική, δηλαδή την συντριπτική πλειονότητα, θα γίνει το 2029, το ίδιο και η μείωση στην χονδρική του ρεύματος κατά 30%, αν και σ’ αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί ο μηχανισμός.

Γούρια

Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού είχε πολλή αντιπαράθεση με Σαμαρά, ενώ το θέμα του νέου κόμματος από τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό κυριάρχησε και στα πηγαδάκια μετά την ομιλία το Κυριάκου το Σάββατο βράδυ. Ο ίδιος ο Κυριάκος δεν έμεινε να τ’ ακούσει φυσικά, έφυγε μαζί με την Μαρέβα και στενούς φίλους, σφαίρα για φαγητό στο Οψοποιών Μαγγανειαί, δίπλα στο Αλλατίνη, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Το δείπνο στο συγκεκριμένο εστιατόριο που ειδικεύεται στο κρέας

όπως και η διαμονή στο Met είναι τα γούρια του, που τελικά δεν έχει και λίγα, να τα λέμε κι αυτά.

Κορέα

Τόσο από την ομιλία όσο κι από την συνέντευξη τύπου ακούστηκαν πράγματα για το δημογραφικό, αλλά όχι και τόσο ριζοσπαστικά όσο επιτάσσει το πρόβλημα. Για παράδειγμα, ο Κυριάκος ανέφερε -και σωστά- ότι ακόμα και πλούσιες χώρες όπως η Κορέα έχουν θέμα, με μόλις 0,80 παιδιά ανά γυναίκα. Κρίμα, γιατί αν οι συνεργάτες του είχαν δώσει μεγαλύτερη σημασία στην Κορέα, (τη Νότια), τότε θα είχαν βρει πολλές ωραίες ιδέες που ξεκίνησαν αργοπορημένα είναι η αλήθεια κι εκεί: μπαράζ πολύ μεγάλων ποσών για κάθε γέννηση, πολύ χαμηλά επιτόκια στα ζευγάρια που κάνουν παιδιά για ν’ αγοράσουν σπίτι, τεράστιες πιέσεις στους εργοδότες να δώσουν γονεϊκή -πληρωμένη- άδεια και στους δύο γονείς https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1760311/pos-i-notia-korea-katafere-na-anasxesei-ti-dimografiki-krisi

και μιλάμε για χώρα που η ένταση εργασίας και το ωράριο δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας στην Ευρώπη.