Γιαπωνέζικος μινιμαλισμός στο πρόγραμμα του Αλέξη προκαλεί αμηχανία, Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του

Γοητευμένη από την τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ η οποία μπαίνει στην ωραιότερη εποχή της καθώς κοκκινίζουν τα γιαπωνέζικα σφενδάμια, ετοιμάζομαι ν’ αφήσω τους Δελφούς και ν’ ανέβω κι εγώ μαζί με τον Κυριάκο.

Αυτή την φορά είμαι αποφασισμένη ν’ αφήσω πίσω μου τα σουτζουκάκια της Διαγωνίου και να επικεντρωθώ στις λιχουδιές της τιμώμενης χώρας σε τολμηρή μίξη με τα του τόπου μας και εξηγούμαι: πιροσκί με γέμιση gyoza, μαύρο χοίρο σε ξυλάκι (kushiyaki) με χειροποίητη λεμονάτη σος ponzu, κοτόπουλο με σάλτσα (tare) και ριγανέλαιο, μελιτζάνα Λαγκαδά με μαρινάδα miso, Udon noodles με λαχανικά του τόπου μας, futomaki με μαρινάδα τσίπουρο, και tempura maki με κουμ κουατ. Θα κλείσω με μαρέγκες και κρεμώδη γέμιση με καβουρδισμένο ιαπωνικό πράσινο τσάι, σιρόπι matcha και yuzu, και maregon Yuzu με κρέμα σεράνο. Μου τρέχουν τα σάλια από τώρα, αλλά μη νομίζετε ότι θα μείνω μόνο εκεί.

Αύριο εννοείται δεν πρόκειται να χάσω με τι-πο-τα την παράσταση του Taikoist Takuya

με γιαπωνέζικα τύμπανα, ενώ θα παρακολουθήσω με ευλάβεια την εκδήλωση για την φιλοσοφία του Takumi. Τα-κού-μι στα ιαπωνικά σημαίνει μάστορας ή τεχνίτης) που εμπεριέχει τις έννοιες της σοφίας, της εν συναίσθησης και της κινητήριας δύναμης, οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Το Takumi δεν αναφέρεται απλώς στην άσκηση ενός επαγγέλματος, αλλά στη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης. Βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια, τη λεπτομέρεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό - αξίες που αποτελούν θεμέλιο της ιαπωνικής κουλτούρας και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπο ποιότητας και αρτιότητας.

Στα οπωσδήποτε έχω βάλει και την ομιλία της κ. Andriana Ubunuki Kalfa με θέμα: «Η Δύναμη του Λιγότερου: Μαθήματα από την Ιαπωνία για Υψηλή Απόδοση».

Less is more

Στη δύναμη του λιγότερου, εμπνευσμένος ίσως από την γιαπωνέζικη φιλοσοφία της αρτιότητας παρουσιάστηκε ο Αλέξης στην ΔΕΘ. Το συνειδητοποίησαν πολλοί ακούγοντας τον Πρόεδρο Ανδρουλάκη να τάζει 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ από το Ηράκλειο. Ο αιφνιδιασμός του Αλέξη που δεν είχε τους παλιούς μαξιμαλισμούς, αιφνιδίασε τους πάντες αφού παρουσιάστηκε μετρημένος. Την Δευτέρα θα καταθέσουν και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα για αξιολόγηση, αν και τα γραφεία του ανοίγουν μετά τις 25 του μήνα.

Αμηχανία

Η αμηχανία από τον μινιμαλισμό στις οικονομικές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, φάνηκε και από τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου Κ. Τσουκαλά (Ert News radio 105,8) που τον κατηγόρησε για κοινωνική αναλγησία.

«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, για 13ο μισθό, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. «Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς και μέσα στο καλοκαίρι σηκώσαμε το θέμα των συντάξεων, του ιδιωτικού χρέους και των μικρομεσαίων».

Ποιους ακούει

Η αλλαγή του Τσίπρα από την εποχή που άκουγε τους Βαρουφάκη-Τσακαλώτο, στην εποχή Χουλιαράκη-Κουτεντάκη είναι εμφανής. Μπορεί να μην έδωσε εύκολες πάσες δεξιά κι αριστερά τάζοντας 13ες συντάξεις και μισθούς, αλλά έδωσε ποιοτικά για σκέψη και ψάξιμο.

Ένα από αυτά ήταν η μετακίνηση 5 υπουργείων στην περιφέρεια.

Επηρεασμένη από την ατμόσφαιρα της Άπω Ανατολής σημειώνω ότι στη Νότια Κορέα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει προεδρικό γραφείο στην διοικητική πόλη Σετζόνγκ έως τον Αύγουστο του 2029 και θα μεταφέρει περίπου 350 δημόσιους φορείς από την Σεούλ, ξεκινώντας το 2027, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση της κυριαρχίας της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Reuters.

Περίπου 2.000

Σ’ ένα άλλο νησιωτικό σύμπαν, αυτό της Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε δύναμη από την παρουσία περίπου 2.000 ανθρώπων στην ανοιχτή συγκέντρωση του Ηρακλείου για τα 52α γενέθλια του κόμματος.

Η συγκέντρωση είχε καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα. Λογικό. Όπως λογικό ήταν τελικά να γίνει η εκδήλωση στην Κρήτη, καθώς μόνο εκεί θα μπορούσε να κατεβάσει αυτό τον κόσμο, όπως σχολίαζαν άσπονδοι φίλοι του. Κι αυτό λογικό. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Θεσσαλονίκη, ούτε στην Λάρισα, ούτε στην Πάτρα θα μπορούσαν να μαζευτούν 2.000 και άτομα. Η καλή εικόνα από το Ηράκλειο έκλεισε με εντυπωσιακή παράσταση drone

τα οποία φώτισαν τον ουρανό με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ

προκαλώντας ενθουσιασμό στον κόσμο

Ομολογώ ότι ήταν πρωτότυπη ιδέα αν και κάπως ακριβούτσικη. Από 10.000 μέχρι 200.000 ευρώ μπορεί να φτάσει ένα show με drone, το εν λόγω το κόβω για κανένα πενηντάρι.

Επειδή τα drone με επηρέασαν θετικά θέλω να σημειώσω επίσης ότι το τραγί μπορεί να μην ενθουσίασε στο δείπνο στο Ψυχρό, αλλά η μυζήθρα και τα ντολμαδάκια που σερβιρίστηκαν ήταν νόστιμα.

Αυτοί δεν είναι παρέα

Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης κινήθηκε σαν ψάρι στο νερό στον τόπο του και λύθηκε η γλώσσα. Μέσα στον ενθουσιασμό του ξέφυγαν και διάφορα σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στο Ράδιο Κρήτη τα οποία προκάλεσαν διάφορα συναισθήματα σε αρκετά στελέχη που αναγκάστηκαν να κατέβουν στο νησί εν είδη πενταήμερης. «Εμείς δεν είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι “and friends”, όπως έχει εξελιχθεί η Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη» ήταν οι επίμαχες φράσεις.

Ένα άλλο στοιχείο που τράβηξε την προσοχή ήταν οι συνεχείς αναφορές του προέδρου ότι η Κρήτη «πρασίνισε». Ο Πρόεδρος εννοούσε ότι στις ευρωεκλογές βάφτηκαν πράσινο το Λασίθι και το Ηράκλειο. Αυτό που παρέλειψε να πει ήταν πως αυτό συνέβη επειδή έπεσε η ΝΔ στο νησί, και όχι γιατί ανέβηκαν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Ντρέτα.

Γαλάζιος πυρετός

Με τους γαλάζιους θα ασχοληθούμε την Δευτέρα. Ο Κυριάκος έχει δύσκολο δρόμο μπροστά του, όχι μόνο αύριο βράδυ στο Βελλίδειο, αλλά και την Κυριακή στην συνέντευξη τύπου. Η σοβαρή εικόνα του Αλέξη, η πλαγιοκόπηση του Ανδρουλάκη για σκάνδαλα, συμφέροντα και εξαρτήσεις και η απειλή του κόμματος Σαμαρά, σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη ΝΔ που εμφανίζει την αναμενόμενη κόπωση της εξουσίας. Στην Θεσσαλονίκη επικρατεί γαλάζιος πυρετός, επιπροσθέτως καθώς κόπωση υπάρχει και στο κομματικό δυναμικό της πόλης. Με λίγα λόγια αναζητούνται λαμπεροί υποψήφιοι να δώσουν δυναμική στα ψηφοδέλτια της Α’ και της Β’.

Sayonara

Η Πυθία