Μετρό - Τραμ: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου- Τα τελευταία δρομολόγια

Η ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ για τη λειτουργία των δύο μέσων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μετρό - Τραμ: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου- Τα τελευταία δρομολόγια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΣΤΑΣΥ επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και Τραμ στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου λόγω συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
  • Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιηθούν έως τη 01:34 τοπική ώρα.
  • Οι τελευταίοι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» έως τις 02:00.
  • Τα τελευταία δρομολόγια του Τραμ από τη στάση «Σύνταγμα» θα πραγματοποιηθούν έως τις 01:40 και 00:30 για συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
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Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του Μετρό & Τραμ σήμερα και αύριο 14 & 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

  • από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,
  • από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
  • από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»:

  • προς Πικροδάφνη στη 01:40,
  • προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και
  • προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.

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