Μετρό - Τραμ: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου- Τα τελευταία δρομολόγια
Η ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ για τη λειτουργία των δύο μέσων
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- Η ΣΤΑΣΥ επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και Τραμ στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου λόγω συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
- Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιηθούν έως τη 01:34 τοπική ώρα.
- Οι τελευταίοι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» έως τις 02:00.
- Τα τελευταία δρομολόγια του Τραμ από τη στάση «Σύνταγμα» θα πραγματοποιηθούν έως τις 01:40 και 00:30 για συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του Μετρό & Τραμ σήμερα και αύριο 14 & 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωρά η ΣΤΑΣΥ.
Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:
Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)
- από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,
- από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.
Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,
- από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,
- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
- από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,
- από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,
- από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &
- από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.
Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»:
- προς Πικροδάφνη στη 01:40,
- προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και
- προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.
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