Μετρό - Τραμ: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου- Τα τελευταία δρομολόγια

Snapshot Η ΣΤΑΣΥ επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και Τραμ στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου λόγω συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιηθούν έως τη 01:34 τοπική ώρα.

Οι τελευταίοι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» έως τις 02:00.

Τα τελευταία δρομολόγια του Τραμ από τη στάση «Σύνταγμα» θα πραγματοποιηθούν έως τις 01:40 και 00:30 για συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Snapshot powered by AI

Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του Μετρό & Τραμ σήμερα και αύριο 14 & 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»:

προς Πικροδάφνη στη 01:40,

προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και

προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.

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