Καλλιθέα: Υπογράφηκε η σύμβαση αποκατάστασης της καθίζησης έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ταύρος»

Snapshot Υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση της καθίζησης έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ Ταύρου, μετά από 8 χρόνια αδράνειας.

Το έργο, ύψους 1.209.676,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών στην υπόγεια κοίτη του Ιλισού και την πλευρική τοιχοποιία.

Θα δημιουργηθεί ράμπα πρόσβασης για οχήματα, διευκολύνοντας τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της κοίτης του ποταμού.

Η αποκατάσταση θα βελτιώσει την ασφάλεια της περιοχής, θα προστατεύσει τις γειτονικές υποδομές και θα επιτρέψει την ασφαλή επαναλειτουργία του χώρου στάθμευσης.

Ο δήμος Καλλιθέας συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Αττικής για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την αποκατάσταση της περιοχής. Snapshot powered by AI

Υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα 14/9 η σύμβαση για την αποκατάσταση της καθίζησης του Ιλισού, στο σημείο έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, με ανάρτησή του στο facebook, ξεκινά το έργο αποκατάστασης του σημείου στον χώρο στάθμευσης έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ, στον οποίο σημειώθηκε καθίζηση το 2018 και έμεινε οχτώ χρόνια ένα άλυτο ζήτημα για την περιοχή.

Όπως γράφει το kalitheapress.gr, πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση Καθίζησης Ιλισού στην περιοχή Καλλιθέας», με ανάδοχή εταιρεία την «Σ. Καραβέλας Ανώνυμη Τεχνική – Εμπορική Ενεργειακή και Βιομηχανική Εταιρεία», το οποίο ανέρχεται σε 1.209.676,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η καθίζηση είχε αποκαλύψει σοβαρές φθορές στην υπόγεια κοίτη του Ιλισού, με τμήμα του πλευρικού τοιχίου να έχει καταρρεύσει και σημαντικό μέρος της κοιτόστρωσης να έχει υποστεί διάβρωση. Παλαιότερη τεχνική έρευνα είχε επισημάνει επίσης την παρουσία υπόγειου αγωγού ομβρίων και προβλήματα από την εισροή νερών, ενώ είχε καταγραφεί ότι η περιοχή απαιτούσε ουσιαστική τεχνική παρέμβαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στο ίδιο σημείο προβλέπεται να δημιουργηθεί και ράμπα πρόσβασης αυτοκινήτων προς την κοίτη του Ιλισού, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση οχημάτων για τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση της παλιάς ζημιάς, αλλά δημιουργεί και μια αναγκαία υποδομή για την καλύτερη πρόσβαση στην υπόγεια κοίτη του ποταμού.

Η ανάρτηση του δημάρχου Καλλιθέας, Κώστα Ασκούνη

Ένα διαχρονικό αίτημα της Καλλιθέας, που παρέμενε για χρόνια χωρίς ουσιαστική λύση, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, κλείνοντας οριστικά μια «ανοιχτή πληγή» στην πόλη μας.Η σύμβαση για την αποκατάσταση της καθίζησης του Ιλισού (Σταθμός ΗΣΑΠ Ταύρου) υπογράφηκε και το έργο επιτέλους προχωρά.

Αφήνουμε πίσω την 8ετή στασιμότητα και με τις εργασίες που δρομολογούνται:

Αποκαθιστούμε πλήρως την ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία της περιοχής

Θωρακίζουμε και προστατεύουμε τις γειτονικές υποδομές

Εξασφαλίζουμε την ασφαλή επαναλειτουργία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, ακριβώς δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την συμβολή του στην προώθηση και το ξεμπλοκάρισμα αυτού του κρίσιμου έργου.

Ως Δήμος Καλλιθέας, θα βρισκόμαστε σε διαρκή και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, παρακολουθώντας κάθε βήμα.

Στόχος μας είναι οι εργασίες να εκτελεστούν εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού, ώστε η περιοχή να αποδοθεί ξανά στους συμπολίτες μας, απόλυτα ασφαλής και πλήρως λειτουργική. Αρκετά με τα χρόνια χωρίς λύση.

Η Καλλιθέα προχωρά μπροστά με έργα ουσίας!

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