Τραγωδία στα Άγραφα: Νεκρός 50χρονος κυνηγός μετά από ξαφνική αδιαθεσία

Snapshot Ένας 50χρονος άνδρας υπέστη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κυνηγιού στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Η κλήση για βοήθεια έγινε από έναν 37χρονο που βρισκόταν μαζί του και ενημέρωσε το 112.

Η διάσωση ήταν δύσκολη λόγω της δυσπρόσιτης τοποθεσίας και απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια από πυροσβέστες και αστυνομικούς.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση για κυνήγι μιας παρέας στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή καταγωγής του για κυνήγι, αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και σφίξιμο στο στήθος.

Λίγο αργότερα φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η κλήση στο 112

Μαζί του βρισκόταν ένας 37χρονος, ο οποίος γύρω στις 11:30 το πρωί επικοινώνησε με το 112 και ενημέρωσε για το περιστατικό.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου από Πυροσβέστες και Αστυνομικούς. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το σημείο όπου βρισκόταν ο 50χρονος ήταν εξαιρετικά δύσβατο και απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες τόσο για να φτάσουν κοντά του όσο και για να τον μεταφέρουν μέχρι το ασθενοφόρο που περίμενε στον δρόμο.

Διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων.Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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