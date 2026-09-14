Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι και η 28χρονη μητέρα του μετά από επίθεση σκύλου

Snapshot Ένα 4χρονο κοριτσάκι και η 28χρονη μητέρα του τραυματίστηκαν από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Εσταυρωμένου λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας 14/9.

Το παιδί δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι και μεταφέρθηκε μαζί με τη μητέρα του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (14/9) ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών μετά από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Το κοριτσάκι δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού. Το παιδάκι παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μαζί με τη μητέρα του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης