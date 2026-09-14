Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η πρώτη επιβάτης της αμαξοστοιχίας - «Είδα το τρένο σε στεφάνι φωτιάς»

Η δίκη έχει μπει σε αποδεικτική διαδικασία και εξέταση μαρτύρων, συγγενών θυμάτων και επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Ελένη Ευστρατίου

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η πρώτη επιβάτης της αμαξοστοιχίας - «Είδα το τρένο σε στεφάνι φωτιάς»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών κατέθεσε η πρώτη επιβάτης του τρένου, περιγράφοντας τη σύγκρουση, τη φωτιά και τον πανικό που επικράτησε.
  • Η επιβάτης ανέφερε ότι το τρένο ήταν σε καθυστέρηση και περιέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης ως «σαν βόμβα», ενώ επιβάτες αναγκάστηκαν να σπάσουν παράθυρο για να διαφύγουν.
  • Η Σόνια Αρνή, αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού που σκοτώθηκε, κατέθεσε για τις δυσλειτουργίες στο σιδηρόδρομο που ανέφερε ο μηχανοδηγός από το 2021.
  • Στο εδώλιο κάθονται 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων στελέχη και εργαζόμενοι διαφόρων φορέων του σιδηροδρόμου και της πολιτείας.
  • Η δίκη βρίσκεται σε αποδεικτική διαδικασία με εξέταση μαρτύρων, συγγενών θυμάτων και επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας.
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Με την κατάθεση μάρτυρα της μοιραίας αμαξοστοιχίας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 συνεχίστηκε σήμερα 14/9 η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η 29η της διαδικασίας που ξεκίνησε ξανά από τις 7 Σεπτεμβρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, μετά τη θερινή διακοπή. Η δίκη έχει μπει σε αποδεικτική διαδικασία και εξέταση μαρτύρων, με τα πρώτα άτομα που εξετάζονται να είναι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Σήμερα κατέθεσε και η πρώτη επιβάτης του τρένου, η οποία ανέφερε όλα όσα έζησε στο ταξίδι, τη σύγκρουση, τη φωτιά και την προσπάθεια των επιβατών να σωθούν.

«Είδα το τρένο σε στεφάνι φωτιάς»

Η Αγγελική Γεωργάκη βρισκόταν στο πέμπτο βαγόνι τις αμαξοστοιχίας και καθόταν στην αριστερή μεριά, στο παράθυρο. Όπως κατέγραψε το onlarissa.gr, η μάρτυρας ανέφερε πως υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στον σταθμό στα Παλαιοφάρσαλα καθώς και στη Λάρισα, με τους επιβάτες να ενημερώνονται ότι θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, όπου άκουσε έναν ήχο «σαν βόμβα» και έπεσε κάτω, χτυπώντας το γόνατό της. Όπως ανέφερε, το τρένο είχε γυρίσει από την αριστερή μεριά και η ίδια προσπάθησε να σηκωθεί όταν άκουσε να φωνάζουν για τη φωτιά, η οποία είχε ξεσπάσει στα μπροστινά βαγόνια.

Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ειδοποιήσει τη μητέρα της για να ενημερώσει την Πυροσβεστική, ενώ περιέγραψε τον πανικό που επικρατούσε στο βαγόνι. «Δεν υπήρχε κανένας να μας πει κάτι», κατέθεσε, περιγράφοντας επιβάτες που προσπαθούσαν μόνοι τους να βρουν τρόπο διαφυγής. Αφού ένας επιβάτης κατάφερε να σπάσει παράθυρο της αμαξοστοιχίας, μπόρεσαν οι υπόλοιποι να βγουν από το βαγόνι που είχε αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της φωτιάς. Η ίδια φοβήθηκε ότι η αμαξοστοιχία θα εκραγεί, καθώς άκουγε περίεργους ήχους.

Μαζί με άλλους επιβάτες κινήθηκαν στη συνέχεια προς τον δρόμο. Για να φτάσουν εκεί έπρεπε να περάσουν τις γραμμές, με όσους είχαν καταφέρει να ανέβουν πρώτοι να βοηθούν τους υπόλοιπους. «Είδα το τρένο σε στεφάνι φωτιάς», επανέλαβε.

«Μου έλεγε πως υπάρχουν δυσλειτουργίες»

Στο δικαστήριο κατέθεσε σήμερα και η Σόνια Αρνή, εργαζόμενη στη Hellenic Train και αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Μίλησε για τη σχέση τους, που είχε οδηγηθεί σε αρραβώνα το 2021, αλλά και για την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του το βράδυ της τραγωδίας. «Μιλήσαμε στις 7 πριν αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Ενημερώθηκα στις 12.30 το βράδυ από τους συναδέλφους που πήραν τηλέφωνο», κατέθεσε.

Όπως ανέφερε, ο μηχανοδηγός της είχε αναφέρει συχνά για δυσλειτουργίες, έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο από τον Οκτώβριο του 2021 που είχε ξεκινήσει να εργάζεται.

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, στελέχη και εργαζόμενοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

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