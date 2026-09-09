Δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή λόγω έντασης μεταξύ συγγενών θυμάτων

Snapshot Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη διακόπηκε προσωρινά λόγω έντασης μεταξύ συγγενών θυμάτων.

Η ένταση προκλήθηκε από αντίθεση μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη σχετικά με δηλώσεις για συνάντηση συγγενών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο κ. Ψαρόπουλος κατηγόρησε τον κ. Βούλγαρη για ψέματα και προανήγγειλε ότι θα φέρει μάρτυρες για να απαντήσει.

Νωρίτερα κατέθεσαν συγγενείς του μηχανοδηγού Δημήτρη Μασσαλή, ενώ ο πατέρας του αναφέρθηκε επίσης στη στιχομυθία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δίκη συνεχίζεται μετά τη διακοπή. Snapshot powered by AI

Σε σύντομη διακοπή προχώρησε το δικαστήριο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη λόγω της έντασης μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη.

Η ένταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Βούλγαρη, όταν αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν οι συγγενείς θυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και συγκεκριμένα όταν ο κ. Ψαρόπουλος είπε, σύμφωνα με τον κ. Βούλγαρη, να περάσουν έξω οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας γιατί είχαν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

«Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά, θα απαντήσω λέξη προς λέξη. Θα φέρω μάρτυρες συγγενείς», φώναξε ο κ. Ψαρόπουλος με τον κ. Βούλγαρη να απαντά «ντροπή σου».

Σε εκείνο το σημείο, λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε, το δικαστήριο διέκοψε.

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφος του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή. Στη στιχομυθία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρθηκε και ο πατέρας του μηχανοδηγού, Άγγελος Μασσαλής.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων