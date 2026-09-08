Δίκη Τέμπη: Κατέθεσαν οι κόρες του νεκρού μηχανοδηγού και ο σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού

Την Τετάρτη η η δίκη συνεχίζεται με τον συνήγορο και πατέρα της Μαρθης, Αντώνη Ψαρόπουλο, να δέχεται περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων

Ελένη Ευστρατίου

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσαν οι κόρες του νεκρού μηχανοδηγού και ο σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατέθεσαν οι κόρες του νεκρού μηχανοδηγού, αναφέροντας προβλήματα στα δρομολόγια και δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες VHF πριν το δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Επισημάνθηκε η έλλειψη καταγεγραμμένων συνομιλιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών κατά τα έντεκα λεπτά μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τη Λάρισα.
  • Ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που είναι και συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, κατέθεσε για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος λόγω καθαρισμού και μεταφοράς χωμάτων, καθώς και για την επίδραση της πυρκαγιάς στα θύματα.
  • Η δίκη συνεχίζεται με περαιτέρω ερωτήσεις προς τον συνήγορο και πατέρα της Μάρθης από την υπεράσπιση στελεχών της Hellenic Train.
  • Ανακοινώθηκε αλλαγή στο πρόγραμμα της δίκης, με αναβολή της συνεδρίασης της 16ης Σεπτεμβρίου και αντικατάστασή της από την 23η Σεπτεμβρίου.
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Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη συνεχίστηκε σήμερα 8/9 η 27η δικάσιμος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταθέσεις της Αθανασίας και της Χριστίνας Κουτσούμπα, κόρες του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Όπως ανέφεραν, σε συνομιλία που είχαν μαζί του το βράδυ πριν από τη σύγκρουση, τους είχε αναφέρει προβλήματα που υπήρχαν στα δρομολόγια εκείνης της ημέρας.

«Δεν μπορέσαμε να τον αποχαιρετίσουμε»

Πρόσθεσαν επίσης παλαιότερες συνομιλίες που είχαν μαζί του, όπου τους είχε αναφέρει προβλήματα στις επικοινωνίες μέσω VHF και βλάβες στον σιδηρόδρομο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο χρονικό διάστημα των περίπου έντεκα λεπτών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Λάρισας, για το οποίο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η πρώτη μάρτυρας, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να επανέλθει όταν εξεταστούν πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι που ασχολήθηκαν με τα καταγραφικά και τα ηχητικά.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που η μία κόρη περιέγραψε φορτισμένη συναισθηματικά τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα, με την μητέρα τους να τους μεταφέρει τα γεγονότα, καθώς και την αδυναμία να τον αποχαιρετίσουν στην κηδεία, επειδή τον έφεραν σε κλειστό φέρετρο.

«Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά θα είχαμε λιγότερους νεκρούς»

Στη συνέχεια άρχισε να καταθέτει ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου και σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος είναι παράλληλα και συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.

«Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μάθω την αιτία θανάτου της κόρης μου και της Αναστασίας, φίλης της κόρης μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι διόρισε ιατροδικαστή επειδή η κόρη του είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από τις πρώτες επαφές που είχε με την ιατροδικαστή διαπίστωσε πως ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, γεγονός που, όπως υποστήριξε, είχε ως συνέπεια να χαθούν στοιχεία και να μην μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πού βρισκόταν κάθε θύμα.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από τον χώρο της σύγκρουσης, κάτι που οδήγησε σε «αλλοίωση» σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ σχολίασε και την πυρκαγιά που ακολούθησε της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, αν δεν είχε συμβεί η έκρηξη, τα θύματα θα ήταν λιγότερα, ενώ έθεσε ζήτημα για την πυρασφάλεια και την ανθεκτικότητα των καθισμάτων.

Αύριο, Τετάρτη, συνεχίζεται η δίκη με τον συνήγορος και πατέρα της Μαρθης, Αντώνη Ψαρόπουλο, να δέχεται περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train.

Στη σημερινή συνεδρίαση βρίσκονταν στην αίθουσα τρεις κατηγορούμενοι, οι Σπυρίδων Πατέρας, Παύλος Κουζής και Εμμανουήλ Γεωργηλάκης, ενώ ο συνολικός κατάλογος της δίκης αριθμεί 366 μάρτυρες.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανακοίνωσε επίσης αλλαγή στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων. Λόγω υπηρεσιακών αναγκών δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και η συγκεκριμένη δικάσιμος θα αντικατασταθεί από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

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