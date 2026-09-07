Δίκη για τα Τέμπη - Σύζυγος και κόρη μηχανοδηγού: «Σε ένα βράδυ χάθηκαν όλα - Πάγωσαν τα πάντα»

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας κατέθεσαν η σύζυγος και η 31χρονη κόρη του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα 

Newsroom

Δίκη για τα Τέμπη - Σύζυγος και κόρη μηχανοδηγού: «Σε ένα βράδυ χάθηκαν όλα - Πάγωσαν τα πάντα»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα κατέθεσαν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
  • Η σύζυγος ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον σύζυγό της περίπου στις 21:00, όπου ήταν χαρούμενος και δεν είχε συζητήσει μαζί της προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.
  • Η κόρη κατέθεσε ότι ο πατέρας της είχε αναφερθεί σε σοβαρά προβλήματα με τον εξοπλισμό του τρένου και το σιδηροδρομικό δίκτυο πριν τη σύγκρουση.
  • Η οικογένεια δεν έλαβε επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία Hellenic Train μετά την τραγωδία και αναζήτησε τον μηχανοδηγό στα νοσοκομεία χωρίς επιτυχία.
  • Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων, μετά τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, ανοίγοντας κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας.
Snapshot powered by AI

Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων εισήλθε στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Κατά την 26η δικάσιμο, πρώτη στο βήμα ανέβηκε η Αγνή Μπαλή, σύζυγος του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα, ενώ ακολούθησε η 31χρονη κόρη τους, Αθανασία Κουτσούμπα.

Η κατάθεση της Αθανασίας θα συνεχιστεί στην αυριανή συνεδρίαση.

Μετά τους συγγενείς των θυμάτων, η διαδικασία προβλέπεται να περάσει στις καταθέσεις τραυματιών και άλλων προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Δικαστηρίου εκφώνησε τα ονόματα των τουλάχιστον 180 μαρτύρων - μελών οικογενειών των θυμάτων που θα καταθέσουν πρώτοι ως μάρτυρες προς υποστήριξη της κατηγορίας, όπως μεταδόθηκαν από τοπικά ενημερωτικά μεσα.

Η σύζυγος του μηχανοδηγού περιέγραψε στο δικαστήριο την τελευταία της συνομιλία με τον σύζυγό της πριν από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Όπως κατέθεσε, είχε μιλήσει μαζί του περίπου στις 21:00 και τον θυμάται ιδιαίτερα χαρούμενο, καθώς είχε συγκεντρώσει ρεπό και επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι.

Σε ερώτηση της προέδρου για το εάν ο σύζυγός της γνώριζε προβλήματα που αφορούσαν την κυκλοφορία των τρένων, η ίδια απάντησε ότι δεν είχε συζητήσει σχετικά μαζί της.

Με εμφανή συγκίνηση, η Αγνή Μπαλή μίλησε για την απώλεια της οικογένειάς της:

«Μέσα σε μια νύχτα, χάσαμε ό,τι είχαμε. Κάναμε όνειρα, είχαμε τρία παιδιά. Μέσα σε ένα βράδυ, σε ένα τηλεφώνημα, όλα χάθηκαν».

Η σύζυγός του υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις περίπου δύο μήνες πριν από την τραγωδία και είχε κριθεί κατάλληλος για την εργασία του.

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, η Αγνή Μπαλή είπε:

«Εκτός από τον πόνο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο, όσα ακούγονταν στην τηλεόραση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια σταμάτησε να εργάζεται προκειμένου να αφοσιωθεί στα παιδιά της.

Η κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού

Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα η Αθανασία Κουτσούμπα. Η 31χρονη μίλησε για τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του πατέρα της.

«Από εκείνη τη στιγμή και μετά πάγωσαν τα πάντα», είπε.

Αναφερόμενη στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, λίγο μετά τις 21:00, περιέγραψε ότι ο πατέρας της τής είχε μιλήσει για προβλήματα που διαπίστωσε στο τρένο.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η περιγραφή της Αθανασίας Κουτσούμπα για τις ώρες μετά τη σύγκρουση.

«Δεν μας πήρε κανένας ποτέ, δεν ενημερωθήκαμε ποτέ», ανέφερε, εξηγώντας ότι πληροφορίες έλαβαν από συναδέλφους του μηχανοδηγού.

Περιέγραψε την άφιξη της οικογένειας στη Λάρισα και την αναζήτηση του πατέρα της πρώτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο.

«Δεν ήταν στους ζωντανούς, δεν ήταν στους νεκρούς, δεν ήταν στους τραυματίες».

Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται με την εξέταση των μαρτύρων, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων να ανοίγουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το «κλειδί της πόλης» του Σακραμέντο στον ομογενή επιχειρηματία Άγγελο Τσακόπουλο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

19:06LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Τελευταία καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα πριν επιστρέψει στην τηλεόραση

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δημοσιογράφος χτυπήθηκε σε ζωντανή σύνδεση από drone - Βίντεο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κλείνει το προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο και ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή αεροσκάφους στο Μαϊάμι

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 14χρονη από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Διακομίσθηκε στην Αθήνα

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλειψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Συμφωνία με ισραηλινή εταιρεία για να μετατρέψει εργοστάσιο σε αμυντική μονάδα παραγωγής

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Την «έκαψε» το live στο Tik Tok - Τουρκάλα καταδικασμένη σε 64 χρόνια κάθειρξη συλλαμβάνεται ζωντανά

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

18:02ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα δείτε στα σημάδια φλεγμονής και γήρανσης μετά από 1 μήνα vegan διατροφής

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Διπλή εστία φωτιάς στην Υψηλή Ράχη - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

17:58WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Όρεγκον: Αγελάδες ακρωτηριασμένες, χωρίς σταγόνα αίματος - Η ανατρεπτική θεωρία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Χρυσικόπουλος: Η στιγμή που ο Έλληνας υπερκολυμβητής βγαίνει από τη θάλασσα έπειτα από 31 ώρες και 50 λεπτά – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ποδηλάτης και 5 τραυματίες σε τρομακτικό τροχαίο στον Πύργο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια: Μπαράζ 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα δείτε στα σημάδια φλεγμονής και γήρανσης μετά από 1 μήνα vegan διατροφής

16:27LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος εξηγεί γιατί κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά του Survivor ζητώντας 100 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ