Δίκη Τεμπών: Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον Άρειο Πάγο

Snapshot Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης το αίτημα προσκόμισης εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Κώστα Κυρανάκη.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη και των δύο αιτημάτων, και το δικαστήριο συμφώνησε.

Σήμερα εξετάζονται αιτήματα που αφορούν στην οπτικοακουστική κάλυψη και στην παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί και το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Snapshot powered by AI

Συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, η ενδέκατη δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εξέταση των δύο αιτημάτων που υποβλήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Πρόκειται για τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας. Το πρώτο αφορά στη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Το δεύτερο αίτημα ζητά την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη.

Και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, όπως είχε προτείνει και η εισαγγελέας.

Αυτή την ώρα εξετάζονται τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης

Σημειώνεται πως για το αίτημα τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί.

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