Πλακιάς για το «όχι» της EPPO σε περαιτέρω έρευνα για παράνομο φορτίο - «Στο καλάθι των αχρήστων»

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα για την παρουσία παράνομου φορτίου που σχετιζόταν με την τραγωδία των Τεμπών.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις ελληνικές Αρχές για ενδεχόμενη περαιτέρω εξέταση και έρευνα.

Ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα του παράνομου φορτίου δεν ευσταθούσε από την αρχή.

Ο Πλακιάς αναφέρθηκε σε δυσμενείς επιθέσεις που δέχτηκε και ζήτησε συγγνώμη από όσους έκαναν λάθος εκτιμήσεις στην υπόθεση.

Τόνισε ότι παρά την απώλεια των παιδιών του, παραμένει η ανάγκη για σεβασμό στην ουσία της δίκης και κατήγγειλε ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την τραγωδία για προσωπικό όφελος. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα μετά από την καταγγελία των συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών για πιθανή παρουσία παράνομου φορτίου που προκάλεσε την πυρόσφαιρα μετά τη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Κοινοποίησε την απόφασή της στις ελληνικές εισαγγελικές Αρχές, διαβιβάζοντας παράλληλα -σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία- τη δικογραφία στις εθνικές Αρχές προς εξέταση του ενδεχομένου, τυχόν διενέργειας έρευνας.

Την είδηση, αναδημοσίευσε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος από την αρχή της υπόθεσης είχε ταχθεί κατά όσων μιλούσαν για παράνομο φορτίο, ξυλόλιο κτλ. και πλέον δηλώνει δικαιωμένος.

«Πάνω στα δικά μας σπίτια, άλλοι έχτισαν καριέρες»

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το αφήγημα του παράνομου φορτίου πήγε και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης δεν θα πω την λέξη αισθάνομαι δικαιωμένος απλώς διακρίναμε από την αρχή και εγώ και ο νομικός μου και όσους ειδικούς τοποθετήσαμε στην υπόθεση ότι κάτι δεν έστεκε καλά με το παράνομο φορτίο.

Δεχτήκαμε ύβρεις και χλεύη. Δεν με πείραζε όμως. Είχα χάσει τα παιδιά μου. Τίποτα πια δεν με άγγιζε. Όμως μια συγνώμη από αρκετούς δημοσιογράφους, τεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους, πολιτικούς και άλλους που προσπάθησαν να στρέψουν αλλού την ουσία της δίκης που είναι σε εξέλιξη, την περιμένω.

Αντ αυτού έχει πέσει σιωπή. Πάνω στα δικά μας σπίτια που έκλεισαν, άλλοι έχτισαν καριέρες. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ».

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