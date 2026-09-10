Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό

Snapshot Η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα των Τεμπών ορίστηκε για τις 6 Νοεμβρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Κατηγορούμενοι είναι ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security.

Οι κατηγορίες αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων, ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή και απείθεια σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η δίκη είχε αναβληθεί τον Απρίλιο λόγω αποχής της προέδρου του δικαστηρίου, ενώ ψηφιακό υλικό κατασχέθηκε από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Το βιντεοληπτικό υλικό δεν προσκομίστηκε πλήρως και είχαν επανεγγραφεί νέα δεδομένα στον ψηφιακό δίσκο, εμποδίζοντας την πλήρη ανάκτησή του από τον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023. Snapshot powered by AI

Για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης διαχείρισης βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η δίκη είχε λάβει αναβολή τον περασμένο Απρίλιο.

Θυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ' εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ' εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

Αναβολή τον Απρίλιο

Να σημειωθεί πως η δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο μετά την δήλωση αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό σχετικό με το δυστύχημα από τις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δίκης οι οποίοι είναι και μάρτυρες στη δίκη για τα βίντεο.

Αντίγραφα αυτού του υλικού δόθηκαν έπειτα από αίτημα και σε συνηγόρους που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη δίκη.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στα τρία πρόσωπα αφορούν κατά περίπτωση την μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάκτηση του υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας όταν αυτό παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

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