«Ο δικός μας Γιώργος»: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη - Με το «ανήκω σ' εμένα» η ταφή

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στα 54 του χρόνια, πιθανότατα λόγω παράνομης πλασμαφαίρεσης.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας, με την παρουσία χιλιάδων φίλων και συγγενών του.

Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής παρευρέθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

Οι θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην περιοχή της Νίκαιας, τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες του.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη ήταν συντετριμμένη και συνόδευσε την σορό του στην τελευταία κατοικία. Snapshot powered by AI

Τραγουδώντας τα τραγούδια του, κρατώντας λευκά λουλούδια και με δάκρυα στα μάτια χιλιάδες άνθρωποι είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νίκαια το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τον αγαπημένο καλλιτέχνη που πέθανε κατά τη διάρκεια παράνομης – όπως όλα δείχνουν – πλασμαφαίρεσης, στα 54 του χρόνια, αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και την τελευταία του κατοικία, στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας. Συντετριμμένη η οικογένειά του, οι γονείς του και οι αδελφές του, ήταν εκεί από νωρίς, ενώ ήταν και εκείνοι που συνόδευσαν τον γιο και αδελφό στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας.

Νωρίτερα, στην εκκλησία βρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοί του, καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στην καριέρα του. Νίκος Οικονομόπουλος, Πάνος Κιάμος, Νίκος Βουρλιώτης, Νίκος Κουρκούλης, Γιώργος Σαμπάνης, Έλενα Παπαρίζου, Πάολα, Νατάσσα Θεοδωρίδου, είπαν το δικό τους αντίο, μαυροντυμένοι και δακρυσμένοι.

Νίκος Οικονομόπουλος

Πάνος Κιάμος

Νίκος Κουρκούλης

Ηλίας Ψηνάκης, Μάρκος Σεφερλής, Νίκος Βουρλιώτης

Φοίβος

Ήβη Αδάμου, Μιχάλης Κουινέλης

Πάνος Μουζουράκης

Πάολα

Το δικό τους αντίο είπαν η Μαριάνα Λάτση, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Δημήτρης Σκουλός.

Μαριάνα Λάτση

Μαρία Μπεκατώρου Eurokinissi

Μάρκος Σεφερλής

Ηλίας Ψινάκης

Γιάννης Πλακιωτάκης

Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας βρέθηκαν επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Βασίλης Σπανάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, η Νάντια Γιαννακοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Άδωνις Γεωργιάδης

Η Όλγα Κεφαλογιάννη

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οι χιλιάδες θαυμαστές του δεν τον άφησαν στιγμή μόνο του, από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται έξω από την Αγία Τριάδα της Νίκαιας, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσε παίζοντας μπάλα στην πλατεία, όπως είπαν οι παιδικοί του φίλοι στο Newsbomb.gr. «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Ανήκω σ’ εμένα», «Φεύγω για ‘μένα να νιώσω καλά», «Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε» και όλες οι μεγάλες του επιτυχίες ακούγονταν από τα χείλη του πλήθους, που βρέθηκε εκεί για να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, που τον ένιωθε ως «τον δικό του Γιώργο».

Λευτέρης Παρτσάλης

Λευτέρης Παρτσάλης

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