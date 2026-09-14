«Ο δικός μας Γιώργος»: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη - Με το «ανήκω σ' εμένα» η ταφή

Χιλιάδες άνθρωποι στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

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Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Ρεπορτάζ

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Ανθή Κουρεντζή, Ρεπορτάζ

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Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

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Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

«Ο δικός μας Γιώργος»: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη - Με το «ανήκω σ' εμένα» η ταφή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στα 54 του χρόνια, πιθανότατα λόγω παράνομης πλασμαφαίρεσης.
  • Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας, με την παρουσία χιλιάδων φίλων και συγγενών του.
  • Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής παρευρέθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
  • Οι θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην περιοχή της Νίκαιας, τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες του.
  • Η οικογένεια του καλλιτέχνη ήταν συντετριμμένη και συνόδευσε την σορό του στην τελευταία κατοικία.
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Τραγουδώντας τα τραγούδια του, κρατώντας λευκά λουλούδια και με δάκρυα στα μάτια χιλιάδες άνθρωποι είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νίκαια το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τον αγαπημένο καλλιτέχνη που πέθανε κατά τη διάρκεια παράνομης – όπως όλα δείχνουν – πλασμαφαίρεσης, στα 54 του χρόνια, αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και την τελευταία του κατοικία, στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας. Συντετριμμένη η οικογένειά του, οι γονείς του και οι αδελφές του, ήταν εκεί από νωρίς, ενώ ήταν και εκείνοι που συνόδευσαν τον γιο και αδελφό στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας.

Κηδεία Μαζωνάκη
Κηδεία Μαζωνάκη
Κηδεία Μαζωνάκη

Νωρίτερα, στην εκκλησία βρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοί του, καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στην καριέρα του. Νίκος Οικονομόπουλος, Πάνος Κιάμος, Νίκος Βουρλιώτης, Νίκος Κουρκούλης, Γιώργος Σαμπάνης, Έλενα Παπαρίζου, Πάολα, Νατάσσα Θεοδωρίδου, είπαν το δικό τους αντίο, μαυροντυμένοι και δακρυσμένοι.

Νίκος Οικονομόπουλος

Νίκος Οικονομόπουλος

Κιάμος

Πάνος Κιάμος

Νίκος Κουρκούλης

Νίκος Κουρκούλης

κηδεία μαζωνάκη

Ηλίας Ψηνάκης, Μάρκος Σεφερλής, Νίκος Βουρλιώτης

Φοίβος

Φοίβος

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Ήβη Αδάμου, Μιχάλης Κουινέλης

Μουζουράκης

Πάνος Μουζουράκης

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Πάολα

Το δικό τους αντίο είπαν η Μαριάνα Λάτση, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Δημήτρης Σκουλός.

Μαριάννα Λάτση

Μαριάνα Λάτση

[389546] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Μαρία Μπεκατώρου

Eurokinissi
Σεφερλής

Μάρκος Σεφερλής

Ψινάκης

Ηλίας Ψινάκης

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Γιάννης Πλακιωτάκης

Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας βρέθηκαν επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Βασίλης Σπανάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, η Νάντια Γιαννακοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης

κεφαλογιάννη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη

Νάντια Γιαννακοπούλου

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οι χιλιάδες θαυμαστές του δεν τον άφησαν στιγμή μόνο του, από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται έξω από την Αγία Τριάδα της Νίκαιας, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσε παίζοντας μπάλα στην πλατεία, όπως είπαν οι παιδικοί του φίλοι στο Newsbomb.gr. «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Ανήκω σ’ εμένα», «Φεύγω για ‘μένα να νιώσω καλά», «Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε» και όλες οι μεγάλες του επιτυχίες ακούγονταν από τα χείλη του πλήθους, που βρέθηκε εκεί για να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, που τον ένιωθε ως «τον δικό του Γιώργο».

mazonakis-antio.jpg
Λευτέρης Παρτσάλης
mazonakis-kosmos-kideia.jpg
Λευτέρης Παρτσάλης

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