Χανιά: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του

Snapshot Βρέφος 17 ημερών στα Χανιά διακομίσθηκε με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η 18χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές μετά την αποκάλυψη του τραυματισμού.

Η μητέρα είχε μείνει μόνη και σε βαριά ψυχολογική κατάσταση μετά την εγκατάλειψή της από τον πατέρα του μωρού κατά την εγκυμοσύνη και γέννα.

Η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ αποκαλύφθηκε στα Χανιά την Κυριακή (13/9) που αφορά τον σοβαρό τραυματισμό ενός βρέφους μόλις 17 ημέρων.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το βρέφος διακομίσθηκε την Κυριακή με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Όπως διαπιστώθηκε από τον Διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας το βρέφος έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξ αιτίας χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τον Διοικητή του ιδρύματος Γ. Μπέα για το περιστατικό καθώς επίσης και τις αστυνομικές Αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας με καταγωγή από τα Χανιά.

Η υπόθεση αποκάλυψε ένα οικογενειακό δράμα, καθώς από την περαιτέρω διερεύνηση αποκαλύφθηκε ότι η μητέρα εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του μωρού όταν έμεινε έγκυος και πέρασε μόνη και σε βαριά ψυχολογική κατάσταση το διάστημα της λοχείας και της γέννας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9).

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