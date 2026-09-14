Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

Snapshot Τρεις διαταραχές (Δ1, Δ2, Δ3) θα επηρεάσουν τον καιρό στην Ελλάδα το επόμενο τριήμερο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Η διαταραχή Δ1 θα προκαλέσει βροχές στη Νότια-Νότιοδυτική Ελλάδα, χωρίς σημαντική πιθανότητα δημιουργίας μεντικέιν λόγω των ενισχυμένων ανέμων και της φύσης της διαταραχής.

Το βαρομετρικό χαμηλό της διαταραχής Δ2 θα περάσει από το Νότιο Κρητικό Πέλαγος, με περιορισμένες πιθανότητες μετατροπής σε μεντικέιν.

Την Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο και τη Δυτική Κρήτη, με ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά της εποχής.

Την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί, χωρίς βροχές, αλλά θα συνεχιστούν οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και νότια, με σταθερές θερμοκρασίες. Snapshot powered by AI

Για ένα «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών κάνει λόγο αναφορικά με τον καιρό των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

Στη χώρα μας, ο καιρός του επόμενου τριημέρου θα καθοριστεί από τις τρεις ευδιάκριτες διαταραχές (Δ1, Δ2 και Δ3) που απεικονίζονται στον χάρτη.

Η πρώτη από αυτές (Δ1), κινούμενη βορειοανατολικά, θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Ν-ΝΔ Ελλάδα. Οι πιθανότητες να δημιουργηθεί χαμηλό θερμού πυρήνα (μεντικέιν) είναι πολύ περιορισμένες κυρίως λόγω της φύσης της συγκεκριμένης διαταραχής (σκάφη χαμηλών υψών μικρής ακτίνας καμπυλότητας που κινείται στην περιφέρεια του μεγάλου κύματος) και των ενισχυμένων ανέμων στην ανώτερη ατμόσφαιρα που συνήθως συνοδεύουν αυτές τις διαταραχές.

Επισημαίνεται εδώ ότι η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ενός μεντικέιν παρατηρείται με την εξασθένηση της καθ’ ύψος διάτμησης του ανέμου, αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ανωμεταφοράς που προκαλεί η αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα στα ανώτερα στρώματα και της θερμής επιφάνειας της θάλασσας.

Η διαταραχή Δ2 είναι ουσιαστικά η κύρια σκάφη του μεγάλου κύματος με αρκετά ψυχρό πυρήνα που αναμένεται να κινηθεί Α-ΝΑ, καθώς η διαταραχή Δ3 κινείται νότια. Με αυτές τις συνθήκες, το επιφανειακό χαμηλό που συνδέεται με τη διαταραχή Δ2, κινούμενο Α-ΒΑ, θα περάσει από το Ν. Κρητικό. Στην ερώτηση αν σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί χαμηλό θερμού πυρήνα, η απάντηση δεν είναι εύκολη. Όμως, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο. Η εμφανής βαροκλινικότητα και η θετική μεταφορά στροβιλισμού μπορούν να προκαλέσουν το βάθεμα του προαναφερθέντος χαμηλού, αλλά δύσκολα θα το μετατρέψουν σε μεντικέιν.

Πρόγνωση τριημέρου

Βαρομετρικό χαμηλό στη Μεγάλη Σύρτη κινείται Α-ΒΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τo Ν. Ιόνιο, τη Ν. Πελοπόννησο και τη Δ. Κρήτη. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής (μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμοί).

Την Τετάρτη (16/9), στη Ν-ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση που θα γίνει πιο αισθητή στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη (17/9), γενικά, οι συνθήκες δεν ευνοούν την εκδήλωση βροχών. Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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