Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες

Snapshot Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική θα προκαλέσει ραγδαία επιδείνωση του καιρού με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, με τον βοριά να φέρνει αισθητή ψύχρανση και πιθανές μονοψήφιες τιμές θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν έντονα είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και η Πελοπόννησος.

Από την Πέμπτη οι βροχές θα μειωθούν σταδιακά και θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά ο καιρός θα παραμείνει άστατος.

Υπάρχει πιθανότητα νέας διαταραχής από τα δυτικά που θα διατηρήσει το φθινοπωρινό προφίλ του καιρού στη χώρα. Snapshot powered by AI

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει σταδιακά, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για αυξημένες βροχοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν χθες στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37 βαθμούς, το φθινόπωρο φαίνεται πως εγκαθίσταται σταδιακά στη χώρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό, που προέρχεται από την Αφρική, θα κινηθεί προς την Ελλάδα, ενισχύοντας τα φαινόμενα κυρίως στα νότια τμήματα. Το προσεχές διήμερο με τριήμερο αναμένονται εκτεταμένες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα επίπεδα που είναι πιο χαρακτηριστικά για την εποχή.

Ο βοριάς θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση των θερμών αερίων μαζών, προκαλώντας αισθητή ψύχρανση. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταγραφούν και οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Έντονη μεταβολή του καιρού από αύριο

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει πιο έντονη από αύριο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα ενισχυθεί και θα επηρεάσει σημαντικά τη χώρα. Αρχικά τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ την Τετάρτη το σύστημα θα κινηθεί προς τα ανατολικά.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια και ανατολικά, καθώς και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.

Επιπλέον, το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει το κεντρικό και νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, δημιουργώντας δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση των βροχοπτώσεων, οι οποίες θα περιοριστούν κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος χωρίς να παρουσιάζει πλήρη σταθεροποίηση.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, υπάρχει η πιθανότητα νέας διαταραχής από τα δυτικά που θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, διατηρώντας το φθινοπωρινό προφίλ του καιρού.

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