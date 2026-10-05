Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε δασκάλα νηπιαγωγείου– Αναζητείται η μητέρα του παιδιού

Επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), περίπου στις 13:00 σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια.

Μία 76χρονη γυναίκα και γιαγιά μαθητή του νηπιαγωγείου, μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι της. Ωστόσο, δεν διέθετε την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αρνηθούν να της παραδώσουν το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Ακολούθησε ένταση, κατά τη διάρκεια της οποίας η γυναίκα φέρεται να προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο μίας δασκάλας.

Στο σημείο μετέβη στη συνέχεια η μητέρα του ανηλίκου, η οποία φέρεται να προκάλεσε νέο επεισόδιο με άλλη εκπαιδευτικό.

Η γιαγιά συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη.

Η μητέρα του ανηλίκου αναζητείται από τις Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.