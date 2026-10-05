Το photo dump της Κιάρα Φεράνι με άρωμα από Παρίσι: Από την Εβδομάδα Μόδας στις ξέγνοιαστες βόλτες

Το προσωπικό άλμπουμ της διάσημης influencer από το ταξίδι της στο Παρίσι

Ανθή Κουρεντζή

Το photo dump της Κιάρα Φεράνι με άρωμα από Παρίσι: Από την Εβδομάδα Μόδας στις ξέγνοιαστες βόλτες
LIFESTYLE
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  • Η Κιάρα Φράνι μοιράστηκε προσωπικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Παρίσι, συνδυάζοντας την Εβδομάδα Μόδας με πιο αυθόρμητες στιγμές.
  • Παρουσίασε τη συμμετοχή της στο show του Schiaparelli κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.
  • Δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν μια ανεπιτήδευτη πλευρά της, όπως στιγμές στο μπάνιο με σαπουνάδες και βόλτες στην πόλη.
  • Συμπεριέλαβε τρυφερές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες, που αποτυπώνουν τη χαλαρή ατμόσφαιρα του ταξιδιού τους.
  • Το ταξίδι της δεν περιορίστηκε στα επίσημα fashion events, αλλά περιλάμβανε και στιγμές ξεγνοιασιάς και απλών απολαύσεων.
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Ένα άλμπουμ με προσωπικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Παρίσι μοιράστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου η Κιάρα Φεράνι με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η διάσημη influencer ανήρτησε εικόνες από την Εβδομάδα Μόδας αλλά και πιο προσωπικές, αυθόρμητες στιγμές από το ταξίδι της στην γαλλική πρωτεύουσα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε να δημοσιεύσει ήταν και η παρουσία της στο show του Schiaparelli στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, αλλά και φωτογραφίες που αποτύπωναν μια πιο ανεπιτήδευτη πλευρά της.

https://www.instagram.com/p/DeHht7TiMAJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την Εβδομάδα Μόδας… στις σαπουνάδες

Σε μία από τις πιο παιχνιδιάρικες φωτογραφίες της ανάρτησης, η Φεράνι ποζάρει στο μπάνιο του ξενοδοχείου φορώντας μπουρνούζι και έχοντας τα μαλλιά της γεμάτα σαπουνάδες, χαμογελώντας στον φακό.

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Η Κιάρα Φεράνι / Instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο απολαμβάνει τσούρος στον δρόμο, ενώ σε άλλη εικόνα εμφανίζεται καθισμένη σε ένα cafe, κάνοντας μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα στην κάμερα, ποζάροντας για τον γιο της Leo, όπως έγραψε στη λεζάντα.

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Η ανάρτηση περιλάμβανε και μια τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες με την Κιάρα να γέρνει στον ώμο του κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.

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Σε ένα ακόμη καρέ οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, σε μια στιγμή που αποτυπώνει τη χαλαρή και προσωπική πλευρά των ημερών τους στο Παρίσι.

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Και παρότι το ταξίδι είχε ως βασικό φόντο την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, η Φεράνι επέλεξε αυτή τη φορά να μην περιοριστεί μόνο στα front rows και στα fashion looks, αλλά να μοιραστεί και πιο προσωπικές στιγμές που περιλάμβαναν ξεγνοιασιά, χιούμορ και απλές απολαύσεις.

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