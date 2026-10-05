Ιεράπετρα: Ταξί παρασύρθηκε από χείμαρρο – Η οδηγός απέτρεψε την πτώση στη θάλασσα

Έσωσε οικογένεια από τα ορμητικά νερά

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Ιεράπετρα: Ταξί παρασύρθηκε από χείμαρρο – Η οδηγός απέτρεψε την πτώση στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια ιστορία όπου μια οδηγός ταξί από την Ιεράπετρα έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό της ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, η Αντωνία Ρουθ Φανουργάκη αντιλήφθηκε πως το αυτοκίνητο οδηγούνταν προς γκρεμό περίπου επτά μέτρων, κάτω από τον οποίο βρίσκεται η θάλασσα.

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