ΗΠΑ: «Το Ιράν δεν φόρτωσε αργό πετρέλαιο σε κανένα δεξαμενόπλοιο τον Σεπτέμβριο»

Snapshot Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν φόρτωσε αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο.

Η αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης «Operation Economic Outcast» φαίνεται να περιορίζει τα έσοδα του Ιράν από το εξωτερικό.

Το ιρανικό ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου λόγω των κυρώσεων και του αποκλεισμού οικονομικών διαύλων.

Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τα μέτρα κατά της Τεχεράνης, στοχεύοντας το πετρέλαιο, το χρηματοπιστωτικό και βιομηχανικό δίκτυο του Ιράν. Snapshot powered by AI

Το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, παρουσιάζοντας το στοιχείο ως ένδειξη ότι η αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη αρχίζει να αποδίδει.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η επιχείρηση «Operation Economic Outcast», μέσω της οποίας η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει τα έσοδα του Ιράν από το εξωτερικό, «φέρνει αποτελέσματα».

«Το Ιράν φόρτωσε μηδενικές ποσότητες αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο», έγραψε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ πλήττει «την πιο κρίσιμη πηγή εσόδων» της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός υπουργός συνέδεσε την εξέλιξη και με την έντονη πίεση που δέχεται το ιρανικό νόμισμα. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις και ο αποκλεισμός βασικών οικονομικών και εμπορικών διαύλων επιβαρύνουν την οικονομία της χώρας.

Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα μέτρα κατά της Τεχεράνης, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο το πετρέλαιο όσο και το χρηματοπιστωτικό και βιομηχανικό δίκτυο που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, επιτρέπει στο Ιράν να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές του δραστηριότητες.