Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Snapshot Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Την Τρίτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Κρήτη, με εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Την Τετάρτη οι βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα νοτιοδυτικά και την Κρήτη, ενώ στα υπόλοιπα μέρη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Την Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σήμερα και θα παραμείνει σχετικά σταθερή τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και το απόγευμα στα νότια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 15 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 15 – 29°C

Κεντρική Μακεδονία: 16 – 29°C

Δυτική Μακεδονία: 16 – 27°C

Ήπειρος: 14 – 29°C

Θεσσαλία: 19 – 29°C

Νησιά Ιονίου: 22 – 30°C

Δυτική Στερεά: 19 – 31°C

Δυτική Πελοπόννησος: 20 – 30°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 21 – 29°C

Κυκλάδες: 22 – 27°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 18 – 30°C

Κρήτη: 22 – 31°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 29°C

Δωδεκάνησα: 24 – 31°C

Αττική: 19 – 30°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 28°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο ανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Στα νοτιοδυτικά αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα και την Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανούς όμβρους στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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