Καιρός: Η ανάλυση Κολυδά της τάσης του ECMWF - Πότε προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα υποχωρήσει σταδιακά το επόμενο διάστημα, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Η Βόρεια και η Δυτική Ελλάδα θα παρουσιάσουν σημαντική πτώση θερμοκρασίας, με τη Δυτική Ελλάδα να έχει και πιθανότητα βροχόπτωσης 47% στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η θερμοκρασία στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία θα μειωθεί προς τους 28°C, ενώ η πτώση θα είναι πιο αργή στην Ανατολική Στερεά και την Αττική.

Στο Αιγαίο και την Κρήτη η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ήπια και οι βροχοπτώσεις ασθενείς, ενώ αναμένονται ισχυροί άνεμοι σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Άνδρο.

Η πρόγνωση βασίζεται σε τάσεις με αυξανόμενη αβεβαιότητα για τις πιο μακρινές ημερομηνίες και απαιτεί επανεκτίμηση καθώς πλησιάζουν. Snapshot powered by AI

Σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας το επόμενο διάστημα δείχνει η νέα ανάλυση της 15ήμερης τάσης του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται μια απότομη και ταυτόχρονη αλλαγή του καιρού σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή θα γίνει αισθητή σταδιακά, με σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Σε ορισμένα τμήματα της χώρας, μάλιστα, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν έως περίπου τις 11–12 Σεπτεμβρίου.

Στη Βόρεια Ελλάδα, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει από τους 29,6°C στους 26,6°C, ενώ πιο έντονη προβλέπεται η πτώση στη Δυτική Ελλάδα, όπου η αντίστοιχη τιμή μειώνεται από τους 34,2°C στους 27,2°C.

Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφεται παράλληλα και το ισχυρότερο υετικό σήμα της συγκεκριμένης πρόγνωσης, καθώς για τις 13 Σεπτεμβρίου υπάρχει πιθανότητα 47% για ύψος βροχής τουλάχιστον 5 mm.

Προς τους 28°C κατευθύνονται οι θερμοκρασίες στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, όπου οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις χαρακτηρίζονται μέτριες. Πιο αργή αναμένεται η θερμοκρασιακή υποχώρηση στην Ανατολική Στερεά και την Αττική, ενώ σημαντική πτώση προβλέπεται και στην Πελοπόννησο.

Αντίθετα, στο Αιγαίο και την Κρήτη η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αναμένεται ηπιότερη, ενώ το σήμα για βροχοπτώσεις παραμένει ιδιαίτερα ασθενές.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα, δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία ένα παρατεταμένο και πανελλαδικό επεισόδιο βροχών. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν κατά τόπους σημαντικές ενισχύσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το ισχυρό σήμα για ανέμους τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, η συγκεκριμένη πρόγνωση αποτυπώνει κυρίως τάσεις και πιθανότητες, με την αβεβαιότητα να αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των τελευταίων ημερών της 15ήμερης τάσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιφύλαξη και να επανεκτιμώνται καθώς πλησιάζουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες.

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