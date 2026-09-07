Super Ελ Νίνιο: Παγκόσμια ανησυχία για το τι θα φέρει το 2027 - Πώς θα επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα

Snapshot Το φαινόμενο «Σούπερ Ελ Νίνιο» του 2027 προβλέπεται να φέρει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες παγκοσμίως, με πιθανή απόκλιση θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου στον τροπικό Ειρηνικό.

Η ένταση του Ελ Νίνιο ενισχύεται από την ήδη αυξημένη παγκόσμια θερμοκρασία λόγω ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικό μηχανισμό για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αναμένονται παρατεταμένες περίοδοι ζέστης, ξηρασίας και πιθανές πλημμύρες από έντονες βροχοπτώσεις, με σημαντική επίδραση στη δημόσια υγεία και τη γεωργία.

Στην Ελλάδα, το Ελ Νίνιο δεν προβλέπει συγκεκριμένο τύπο χειμώνα, καθώς η καιρική κατάσταση θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατάσταση του Ατλαντικού.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά το 2027 λόγω του συνδυασμού ισχυρού Ελ Νίνιο και κλιματικής αλλαγής, που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ παγκόσμιων θερμοκρασιών και αυξημένη συχνότητα ακραίων φαινομένων. Snapshot powered by AI

«Ένα Ελ Νίνιο γιγαντιαίων διαστάσεων που καταρρίπτει ρεκόρ». Με αυτά τα λόγια περιγράφεται το φαινόμενο που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ενώ ορισμένοι επιστήμονες στην Αυστραλία το έχουν ήδη παρομοιάσει με «Godzilla», θέλοντας να αποτυπώσουν το μέγεθος και την έντασή του.

Το Ελ Νίνιο δεν είναι καινούργιο. Πρόκειται για ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που επανέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Αυτό που προκαλεί τώρα ανησυχία είναι ο συνδυασμός της έντασής του με έναν πλανήτη που είναι ήδη σημαντικά θερμότερος εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που συνδέονται με το φαινόμενο έγιναν ήδη αισθητές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026, ωστόσο οι επιπτώσεις του εκτιμάται ότι δεν έχουν ακόμη κορυφωθεί. Τα διαθέσιμα στοιχεία και τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι οι πρώτοι μήνες του 2027, και ιδιαίτερα ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Τι είναι στην πραγματικότητα το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο αποτελεί μια μεγάλη φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού και ατμόσφαιρας και εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Στον πυρήνα του φαινομένου βρίσκεται η ασυνήθιστη και παρατεταμένη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι αληγείς άνεμοι ωθούν τα θερμότερα νερά προς τα δυτικά. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου Ελ Νίνιο, όμως, οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν ή μεταβάλλουν κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, τεράστιες ποσότητες θερμότητας που είναι αποθηκευμένες στον ωκεανό μπορούν να απελευθερωθούν προς την ατμόσφαιρα.

Για να χαρακτηριστεί επισήμως μια περίοδος ως επεισόδιο Ελ Νίνιο, οι θερμοκρασίες σε συγκεκριμένη περιοχή του τροπικού Ειρηνικού πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οι προβλέψεις που παρατίθενται για το συγκεκριμένο επεισόδιο δίνουν σημαντική πιθανότητα η απόκλιση της θερμοκρασίας να ξεπεράσει ακόμη και τους 2 βαθμούς Κελσίου έως τις αρχές του 2027. Μια τέτοια εξέλιξη θα το τοποθετούσε μεταξύ των ισχυρότερων επεισοδίων Ελ Νίνιο.

Γιατί χαρακτηρίζεται «Σούπερ Ελ Νίνιο»

Ο όρος «Σούπερ Ελ Νίνιο» δεν αποτελεί ξεχωριστή επίσημη επιστημονική κατηγορία. Χρησιμοποιείται, ωστόσο, για εξαιρετικά ισχυρά επεισόδια κατά τα οποία η θερμοκρασιακή απόκλιση στον Ειρηνικό φθάνει σε πολύ υψηλές τιμές.

Το κρίσιμο στοιχείο αυτή τη φορά είναι ότι η φυσική αυτή θέρμανση δεν συμβαίνει σε ένα ουδέτερο κλιματικό περιβάλλον.

Αντίθετα, έρχεται να προστεθεί πάνω στη μακροχρόνια άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων και της αύξησης των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου.

Ο «πολλαπλασιαστικός» ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που υπήρχε πολύ πριν από τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή. Η σημερινή του ένταση, ωστόσο, εκδηλώνεται σε έναν κόσμο που βρίσκεται ήδη σε υψηλότερα θερμοκρασιακά επίπεδα.

SOOC

Αυτό δημιουργεί έναν δυνητικά επικίνδυνο πολλαπλασιαστικό μηχανισμό: η πρόσθετη θερμότητα που απελευθερώνεται από τον Ειρηνικό προστίθεται στην ήδη αυξημένη θερμοκρασία του πλανήτη, ενισχύοντας τις πιθανότητες ακραίων φαινομένων.

Για τον λόγο αυτό, το 2027 βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των κλιματολόγων ως μία χρονιά που θα μπορούσε να πλησιάσει ή ακόμη και να δοκιμάσει εκ νέου τα παγκόσμια θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Οι επιπτώσεις έγιναν ήδη αισθητές

Οι συνέπειες του ισχυρού Ελ Νίνιο δεν περιορίζονται στον Ειρηνικό.

Στη Νοτιοανατολική Ασία, η αυξημένη ξηρότητα της ατμόσφαιρας έχει δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για δασικές πυρκαγιές, με την Ινδονησία να βρίσκεται μεταξύ των χωρών που αντιμετώπισαν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο.

Στην Ινδία, οι μεταβολές στους μουσώνες προκαλούν ανησυχία για τις καλλιέργειες και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα από τις εποχικές βροχοπτώσεις.

Η ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε ευάλωτες περιοχές, αυξάνοντας την πίεση στην παραγωγή τροφίμων και στα αποθέματα νερού.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με ακραία ζέστη

Οι επιπτώσεις ενός ισχυρού Ελ Νίνιο δεν εκδηλώνονται παντού με τον ίδιο τρόπο ούτε με την ίδια ένταση. Ωστόσο, η επίδρασή του στη γενικότερη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για παρατεταμένες περιόδους ζέστης και στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές, γεγονός που επανέφερε στο προσκήνιο τις επιπτώσεις των καυσώνων στη δημόσια υγεία.

Η μεγάλη διάρκεια των επεισοδίων ζέστης, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από θερμές νύχτες, αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, κυρίως για ηλικιωμένους και ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα.

Από την ξηρασία στις πλημμύρες

Ένας ακόμη κίνδυνος προκύπτει όταν μια παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας ακολουθείται από πολύ έντονες βροχοπτώσεις.

Το ιδιαίτερα ξηρό έδαφος μπορεί να χάσει μέρος της ικανότητάς του να απορροφά γρήγορα μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι, μια ισχυρή βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα σε επιφανειακή απορροή, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις χώρες της Μεσογείου, όπου οι παρατεταμένες περίοδοι ζέστης και ξηρασίας μπορούν να εναλλάσσονται με επεισόδια πολύ έντονης βροχόπτωσης.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις υποδομές. Η γεωργία μπορεί επίσης να δεχθεί σημαντική πίεση, ιδιαίτερα σε καλλιέργειες όπως το σκληρό σιτάρι, τα αμπέλια και οι ελιές.

AP

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, το Ελ Νίνιο δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε έναν συγκεκριμένο τύπο χειμώνα. Η σύνδεσή του με τον καιρό της Ευρώπης και της Μεσογείου είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Ειρηνικό.

Τα μακροπρόθεσμα μοντέλα μπορούν να υποδείξουν τάσεις, όχι όμως να προβλέψουν από τώρα αν συγκεκριμένες εβδομάδες του χειμώνα θα είναι θερμές, ψυχρές, ξηρές ή χιονοφόρες.

Η κατάσταση του Ατλαντικού, η πολική δίνη, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν τελικά την εικόνα του ελληνικού χειμώνα.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πού και πόσο θα χιονίσει στην Ελλάδα ή για το αν ολόκληρος ο χειμώνας 2026-2027 θα είναι θερμότερος του φυσιολογικού.

Γιατί το 2027 βρίσκεται στο επίκεντρο

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό, κυκλικό και έχει συμβεί αμέτρητες φορές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων. Εκείνο που διαφοροποιεί τη σημερινή περίοδο είναι το κλιματικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εκδηλώνεται.

Ένας θερμότερος πλανήτης σημαίνει ότι ακόμη και μια φυσική διακύμανση μπορεί να οδηγήσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα που παλαιότερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν.

Για αυτό και οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά το 2027. Δεν είναι ακόμη δυνατό να γνωρίζουμε αν θα καταγραφεί ως το θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων. Εκείνο που θεωρείται περισσότερο βέβαιο είναι ότι ο συνδυασμός ισχυρού Ελ Νίνιο και ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης δημιουργεί ένα κλιματικό σκηνικό στο οποίο τα ακραία φαινόμενα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Σημείωση για το αρχικό κείμενο: η αναφορά ότι άνοδος 1,27°C θα «έσπαγε» ρεκόρ 1,55°C είναι αριθμητικά ασύμβατη. Θα απέφευγα αυτή τη διατύπωση πριν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ελεγχθεί η αρχική πηγή και διαπιστωθεί ποιο από τα δύο στοιχεία είναι λανθασμένο.

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