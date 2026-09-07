Καιρός: Προ των πυλών απότομη αλλαγή σκηνικού - Πέφτει η θερμοκρασία και έρχονται βοριάδες

Snapshot Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ και έως 8 μποφόρ νότια της Κρήτης.

Βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα δυτικά, ενώ τοπικές μπόρες και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Πίνδου, Ολύμπου και Πελοποννήσου από την Τετάρτη.

Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι βροχές θα παραμείνουν περιορισμένες, χωρίς γενικευμένο κύμα βροχοπτώσεων σε όλη τη χώρα.

Προς το τέλος της εβδομάδας οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, σηματοδοτώντας πιο ήπιο καιρό. Snapshot powered by AI

Απότομη μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά και τους ανέμους να ενισχύονται, κυρίως στο Αιγαίο. Το σκηνικό θα αρχίσει να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς την περιοχή μας αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή στη δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να κάνει «βουτιά», από επίπεδα κοντά στους 34 βαθμούς στους 27°C. Στη βόρεια Ελλάδα η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 26°C, ενώ σε Θεσσαλία και κεντρική Ελλάδα θα διαμορφωθεί περίπου στους 28°C.

Πιο σταδιακά θα γίνει η υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Αττική και την ανατολική Στερεά, όπου οι υψηλές τιμές θα παραμείνουν για λίγο ακόμη, πριν το θερμόμετρο κινηθεί και εκεί προς τους 28 βαθμούς.

Oλόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΗΜΑ ΥΕΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα . Η νέα ανάλυση της 15ήμερης τάσης του ECMWF δείχνει σαφή σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τη μεταβολή να γίνεται αισθητή σε όλη τη χώρα, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Δεν πρόκειται για απότομη και γενικευμένη αλλαγή, καθώς σε ορισμένες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται έως περίπου τις 11–12 Σεπτεμβρίου.Στη Βόρεια Ελλάδα η διάμεση μέγιστη υποχωρεί από τους 29,6°C στους 26,6°C, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η πτώση είναι εντονότερη, από τους 34,2°C στους 27,2°C. Εκεί εντοπίζεται και το ισχυρότερο υετικό σήμα, με πιθανότητα 47% για τουλάχιστον 5 mm στις 13 Σεπτεμβρίου.Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία κατευθύνεται προς τους 28°C, με μέτριες πιθανότητες βροχής. Η Ανατολική Στερεά και η Αττική παρουσιάζουν πιο αργή υποχώρηση, ενώ στην Πελοπόννησο η πτώση είναι σημαντική. Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι θερμοκρασίες μειώνονται ηπιότερα και το υετικό σήμα παραμένει πολύ ασθενές. Δεν διαφαίνεται παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο βροχών. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι τοπικές ενισχύσεις των ανέμων παραμένουν σημαντικές, με ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η πρόγνωση αποτυπώνει τάσεις και πιθανότητες, με αυξανόμενη αβεβαιότητα όσο απομακρυνόμαστε χρονικά.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, καθώς οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ. Στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ισχυρό σήμα για ανέμους τουλάχιστον 6 μποφόρ καταγράφεται στην Άνδρο για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Πού αναμένονται βροχές

Η μεταβολή του καιρού δεν θα συνοδευτεί από ένα γενικευμένο και παρατεταμένο κύμα βροχοπτώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Τα μεγαλύτερα φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν στα δυτικά, όπου το προγνωστικό σήμα για βροχές είναι σαφώς ισχυρότερο.

Από την Τετάρτη, παράλληλα, αναμένεται να αυξηθεί η αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές της Πίνδου, του Ολύμπου και της Πελοποννήσου.

Στο Αιγαίο και την Κρήτη, αντίθετα, οι πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες.

Προς το τέλος της εβδομάδας, πάντως, οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, σηματοδοτώντας μια πιο ήπια εξέλιξη του καιρού.

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