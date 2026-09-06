Καιρός: «Καμίνι» η χώρα την Κυριακή (6/9) - Σε ποια περιοχή άγγιξε ο υδράργυρος τους 40°C

Σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα κινήθηκε η θερμοκρασία στις 6 Σεπτεμβρίου, με σχεδόν 9 στους 10 μετεωρολογικούς σταθμούς να καταγράφουν μέγιστες τιμές άνω των 30°C

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Καιρός: «Καμίνι» η χώρα την Κυριακή (6/9) - Σε ποια περιοχή άγγιξε ο υδράργυρος τους 40°C
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  • Στις 6 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39,3°C στη Στυλίδα Φθιώτιδας, την υψηλότερη τιμή της ημέρας.
  • Περίπου το 90% των μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 30°C.
  • Σε περίπου το 38% των σταθμών η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C, υπογραμμίζοντας την έκταση της ζέστης.
  • Η μέση μέγιστη θερμοκρασία πανελλαδικά ήταν 33,5°C, σημαντικά υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Η θερμοκρασία της 6ης Σεπτεμβρίου ήταν κατά 1,9°C υψηλότερη από την προηγούμενη ημέρα, δείχνοντας ένα ασυνήθιστα θερμό ξεκίνημα του φθινοπώρου.
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Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 39,3 βαθμούς Κελσίου στη Στυλίδα Φθιώτιδας, όπου σημειώθηκε και η υψηλότερη τιμή της ημέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η ζέστη ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30°C σε 521 από τους 580 ενεργούς σταθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 90% του δικτύου.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό της ασυνήθιστα θερμής ημέρας είναι το γεγονός ότι σε 222 σταθμούς, δηλαδή περίπου στο 38%, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C.

Στους 33,5°C η μέση μέγιστη θερμοκρασία

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε πανελλαδικό επίπεδο διαμορφώθηκε στους 33,5°C, τιμή αισθητά υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, ήταν κατά 1,9°C υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, όταν είχε καταγραφεί στους 31,6°C.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα θερμό ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, με συνθήκες που σε αρκετές περιοχές θυμίζουν περισσότερο κορύφωση καλοκαιριού παρά τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

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